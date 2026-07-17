Alfa Romeo: in primi sei mesi consolida crescita globali, presente in 70 mercati

(Adnkronos) – Nella prima metà del 2026, Alfa Romeo ha proseguito il suo percorso di consolidamento del marchio a livello internazionale, grazie all’ottima accoglienza della nuova Junior, all’espansione della presenza in nuovi mercati e a un intenso programma di attività che ha coinvolto clienti, appassionati e media in tutto il mondo. In un contesto di mercato particolarmente competitivo, il marchio del gruppo Stellantis ha messo a segno risultati interessanti come il +24% delle vendite nel Regno Unito (+24%) mentre in Asia Alfa Romeo ha registrato una crescita del 50%, trainata dalle eccezionali performance in Giappone, dove le immatricolazioni sono quasi raddoppiate (+95%). Positivo anche il contributo del Messico (+90%), mercato in cui il debutto della Junior ha permesso al marchio di rafforzare la propria presenza commerciale e conquistare nuovi clienti.

Il suv compatto del Biscione è ora commercializzato in 45 Paesi e si conferma come modello più venduto del marchio che ora copre 70 mercati. Disponibile con motorizzazioni ibride ed elettriche, ha registrato una quota di veicoli elettrici a batteria (BEV) del 16%, esprimendo la capacità del marchio di intercettare le nuove esigenze di mobilità senza rinunciare alla sua identità sportiva. La Junior prosegue inoltre la sua espansione internazionale con il debutto in nuovi mercati strategici come Messico, Singapore e Taiwan. Continua anche l’apprezzamento per le versioni ad alte prestazioni: Giulia e Stelvio – che rimarranno in vendita fino al 2027 – hanno registrato una quota delle versioni top di gamma Quadrifoglio pari a circa il 7% del mix complessivo.

“Il primo semestre del 2026 conferma la forza del percorso intrapreso da Alfa Romeo – ha dichiarato Santo Ficili, CEO di Alfa Romeo e Maserati -. L’affermazione della Junior, la crescita registrata in mercati chiave, il successo delle nostre serie speciali e l’eccezionale interesse per la 33 Stradale e la Giulia Quadrifoglio Luna Rossa dimostrano la capacità del marchio di attrarre nuovi clienti restando fedele ai propri valori. Continuiamo a costruire il futuro del Brand facendo leva su ciò che ci rende unici: design italiano, innovazione, sportività e un legame autentico con la nostra community globale. Oltre ai risultati commerciali, per i quali ringrazio tutto il team Alfa Romeo, i nostri clienti e la nostra rete di vendita, il primo semestre è stato caratterizzato da un’intensa attività di comunicazione ed engagement, a dimostrazione di come il marchio sia un autentico “love brand” in grado di superare i confini geografici, culturali e generazionali.”

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