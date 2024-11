Alessia Mancini e Flavio Montrucchio, altro che paillettes e lustrini: beccati così in campagna – Video

Alessia Mancini e Flavio Montrucchio spiazzano i fan mostrandosi in una veste inedita: ecco come sono stati beccati in campagna.

Alessia Mancini e Flavio Montrucchio formano una delle coppie più belle e amate dal pubblico italiano. L’ex ragazza di Non è la Rai nonché ex velina di Striscia la Notizia e l’ex gieffino si sono conosciuti anni fa. Insieme da circa vent’anni, sono sposati e hanno due figli: Mya che ricorda tantissimo mamma Alessia e Orlando che rappresenta un mix perfetto della bellezza dei genitori. Nel corso degli anni, entrambi si sono reinventati anche professionalmente.

Dopo aver partecipato e vinto alla seconda edizione del Grande Fratello, infatti, Flavio si è prima tuffato nella recitazione per poi trovare la propria strada nella conduzione di programmi come Primo appuntamento, in onda su Real Time. Alessia, infatti, oltre ad aver partecipato come concorrente all’Isola dei Famosi, ha trovato la propria strada nella cucina affermandosi come food blogger. Sempre bellissimi, i due conducono una vita davvero molto semplice come testimonia una storia condivisa sui social in cui si mostrano in versione contadina.

Alessia Mancini e Flavio Montrucchio: in versione contadina conquistano il web

Nonostante il successo e la popolarità, Alessia Mancini e Flavio Montrucchio amano condurre una vita semplice. Sui social, condividono spesso le immagini della loro quotidianità mostrandosi anche mentre fanno la spesa. Negli scorsi giorni, però, ad aver infiammato il web, sono stati alcuni video pubblicati sia da Alessia che da Montrucchio in cui i due sono in campagna mentre si occupano di un’attività davvero preziosa ovvero la raccolta delle olive per la produzione dell’olio.

Circondati da tanti ulivi, i due si occupano in prima persona delle preziose olive da cui, poi, ricaveranno un olio prelibato da utilizzare per le tante ricette di Alessia. In casa Mancini-Montrucchio, tuttavia, a cucinare, non è solo l’ex ragazza di Non è la Rai ma anche Flavio che, spesso, si diverte a sfidare le doti culinarie della moglie.

Una coppia solida, unita e che condivide anche la passione per la campagna e per la buona cucina. Con i prodotti coltivati personalmente, infatti, tutti i piatti sono sicuramente più buoni e Alessia che ama coccolare famiglia e amici con ricette gustose e sempre nuove non si fa spaventare dal duro lavoro che è necessario per la produzione di olio.