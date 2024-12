Alessandro Cattelan, anche la moglie Ludovica è famosissima, la conoscete? “Da anni insieme”

I fans vogliono sapere di più sulla vita di privata di Alessandro Cattelan. Chi è la moglie Ludovica, anche lei famosa “Da anni insieme”

Nel panorama televisivo italiano, Alessandro Cattelan si distingue per il suo carisma e la sua capacità di coinvolgere il pubblico. Con una carriera costellata di successi, da “Stasera C’è Cattelan” all’Eurovision Song Contest tenutosi a Torino, il conduttore si appresta ora a guidare il talent Sanremo Giovani. Ma chi è la donna che condivide con lui non solo la vita privata ma anche un pezzo di quella pubblica?

Ludovica Sauer, moglie di Alessandro Cattelan, è una figura altrettanto affascinante e complessa. Nata in Svizzera nel 1981 da padre tedesco e madre brasiliana, Ludovica ha vissuto tra Brasile e Italia sviluppando un carattere internazionale e poliedrico. La sua vita non è stata priva di difficoltà: ha perso il padre in adolescenza ed è diventata indipendente già a 16 anni.

Alessandro e Ludovica, un amore profondo

Il suo ingresso nel mondo della moda come venditrice negli showroom, maschera nei teatri e producer in agenzie fotografiche segna l’inizio di un percorso professionale variegato che l’ha vista presto diventare volto noto in eventi legati allo sport. La sua bellezza e presenza scenica l’hanno resa protagonista in occasioni prestigiose come le premiazioni del Giro d’Italia dove ha ricoperto il ruolo di miss Estathé.

Nonostante queste apparizioni pubbliche, Ludovica ha sempre mantenuto una certa riservatezza sulla sua vita personale. Tuttavia, attraverso i social network – dove gode di un seguito significativo – offre ai fan scatti che ritraggono momenti della sua quotidianità lavorativa ma anche frammenti intimi della vita familiare con Alessandro Cattelan e le loro due figlie Nina e Olivia.

La storia d’amore tra Ludovica Sauer e Alessandro Cattelan sembra uscita da una favola moderna: si sono incontrati casualmente durante una partita dell’Inter nel 2008. Da quel momento non si sono più separati; hanno costruito insieme una relazione solida culminata nel matrimonio e nella nascita delle loro bambine.

La coppia vive un amore profondo che traspare nelle rare interviste rilasciate insieme o nelle foto condivise sui social media. Nonostante le rispettive carriere li portino spesso sotto i riflettori – lui come amato conduttore televisivo lei come influencer appassionata di viaggi e natura – riescono a mantenere saldo il loro legame grazie ad una complicità evidente.