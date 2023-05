Al via MEET Film Festival Festival, dove Cinema e Scuola si incontrano

Dopo un lungo e appassionante percorso con le scuole del territorio, arriva ad Anzio e Aprilia la 6ª edizione del MEET Film Festival, evento cinematografico educativo internazionale e itinerante organizzato dall’Associazione MEET – Movies for European Education and Training in programma dall’8 al 13 maggio 2023 con proiezioni al Cinema Astoria di Anzio e attività negli istituti comprensivi Anzio III di Lavinio e Arturo Toscanini di Aprilia.

Sei giorni per una celebrazione dell’audiovisivo per l’educazione iniziata già a febbraio con il progetto Schools MEET Cinema: dalla scuola dell’infanzia alla scuola media, una stimolante triangolazione tra studenti, insegnanti e i “prof di cinema” di MEET attraverso percorsi formativi e, soprattutto, la realizzazione di booktrailer e cortometraggi originali che saranno proiettati in anteprima durante festival, insieme ai film internazionali selezionati in concorso tra i quasi 1600 iscritti arrivati da 104 Paesi.

L’incontro tra Cinema e Scuola ad Anzio ed Aprilia

Forte dell’esperienza delle passate edizioni e della preparazione dei suoi educatori, attraverso i suoi progetti l’Associazione MEET stimola il dialogo sul ruolo che la cultura dell’immagine in movimento svolge oggi nella società, in particolare sensibilizzando all’uso del linguaggio audiovisivo come strumento educativo e formativo per i più giovani. E non poteva esserci palcoscenico migliore del Cinema Astoria di Anzio dove Eros Razzano, da 30 anni anima dello storico Cineclub “La Dolce vita”, presenterà le proiezioni dei film in programma.

Ma la scuola resta lo spazio di apprendimento e sperimentazione per eccellenza, così i corti del MEET Film Festival entreranno direttamente nelle classi dei due istituti di Anzio e Aprilia con gli studenti che, veri protagonisti dell’evento, esprimeranno il loro giudizio per l’assegnazione dei premi finali. Dedicati ai giovanissimi cineasti saranno anche i laboratori “Un cole de película – Una scuola da film” e “Il linguaggio cinematografico come non lo avete mai visto” tenuti dai filmmaker e formatori spagnoli Josep Arbiol e Kike Díaz.

Educazione, Giovani e Formazione e Aut/In

Il concorso è articolato su tre sezioni, Education, Youth&Training e, per la prima volta, Aut/In: ideata in collaborazione con l’associazione APS SinergicaMente, questa sezione porterà sullo schermo dieci produzioni internazionali legate ai temi dell’autismo, della disabilità e dell’inclusione e presso la sede del Comitato di Quartiere “Toscanini” di Aprilia l’incontro di approfondimento “La disabilità tra realtà e finzione cinematografica”.

Giurie, Selezione Scuole e MEET Web Award

A decretare i vincitori del concorso sarà come da tradizione la Giuria MEET che anche per questa edizione è presieduta dal cineasta Gianfrancesco Lazotti, insieme a professionisti ed educatori tra i quali i filmmaker Stefano Virgilio Cipressi e Luca Piermarteri, la sceneggiatrice Alessia Lepore e il critico Enrico Azzano. A loro fianco un ruolo di primo piano lo giocherà anche la Giuria Selezione Scuole, composta dagli studenti degli istituti chiamati a esprimere il loro parere sui cortometraggi con l’autorevolezza e la conoscenza acquisita insieme a MEET.

Altra novità per questa edizione è il MEET Web Award, un riconoscimento per i film più votati da una giuria speciale: gli amanti del cinema del web. Nei giorni del festival il pubblico potrà votare online all’indirizzo portal.associazionemeet.eu per decidere il proprio favorito che sarà svelato nella premiazione di sabato 13 maggio.

Il progetto “Schools MEET Cinema”

MEET Film Festival e il progetto Schools MEET Cinema sono realizzati dall’Associazione MEET – Movies For European Education and Training con il finanziamento del Piano Nazionale “Cinema e Immagini per la Scuola”, promosso da Ministero della Cultura e Ministero dell’Istruzione e del Merito, che da anni promuove attività di promozione del cinema e di educazione al linguaggio audiovisivo nelle scuole.

Info e programma

Web: meetfilmfestival.eu