Al via le iscrizioni per il nuovo anno accademico 2023/2024 dell’Accademia ARTESTILE di Nettuno sita in via Sangallo,29.

Gli aspiranti allievi che prenderanno parte al corso riceveranno una formazione completa ed approfondita, sia per le competenze teoriche che per le abilità pratiche, con diverse prospettive di carriera in Italia o all’estero.

Il percorso formativo si sviluppa in un arco temporale di tre anni, con un monte ore minimo di 1480 ore tra teoria professionale, esercitazioni pratiche, addestramento e valutazioni dirette e indirette, durante il quale lo studente affronterà le seguenti tematiche:

Il concetto alla base della professione di hair stylist

scienza professionale generale

detersione e condizionamento dei capelli

cura e igiene dei capelli e del cuoio capelluto

pieghe e finiture

hair styling e taglio maschile

hair styling e taglio femminile

colorimetria e tecniche di colorazione

permanente

acconciature raccolte e intrecci

massaggi e trattamenti al cuoi capelluto

marketing e gestione aziendale

lavoro in team

salute e sicurezza sul lavoro

Al termine dei tre anni verrà rilasciato il riconoscimento delle qualifiche professionali per lo svolgimento dell’attività di acconciatore da parte del Ministero delle Imprese e del Made In Italy, con il quale si potrà procedere all’apertura di un proprio salone di acconciatura.

Può iscriversi chiunque abbia assolto l’obbligo scolastico previsto dal Governo, ovvero aver compiuto il 16° anno di età.

Le lezioni si terranno il lunedì, il mercoledì ed il giovedì mattina e vedranno il coinvolgimento di insegnanti altamente qualificati e certificati, tra i quali annoveriamo Carlo Grassi, fondatore storico del celebre marchio dell’hair-dressing italiano ARTESTILE, insieme ai soci Alviero Carnieri e Michele Minchetti.

Per informazioni e iscrizioni è possibile chiamare dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 i numeri 06.9888.444 – 351.60.999.04 oppure scrivere a artestile.segreteriacommerciale@gmail.com