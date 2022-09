Al via la quarta edizione dell’Aprilia Film Festival

Il prossimo 9-10 e 11 settembre negli spazi dell’ex Claudia, via Pontina Km 46,600, andrà in scena la quarta edizione dell’Aprilia Film Festival, sotto la direzione artistica del suo fondatore Federico Paolini, attore e regista. Tutto ha inizio nel 2018 quando viene realizzato il Lux Film festival, gettando le basi per la prima edizione dell’Aprilia Film Festival avvenuta nel 2019. Il Festival, che oggi è una consolidata realtà artistica del territorio, intende valorizzare e sostenere il mondo del cinema e dell’arte a 360°, promuovendo la partecipazione di filmmaker provenienti da tutto il mondo, lasciando la massima libertà di espressione di genere e stile cinematografico. “Essendo un evento culturale che coinvolge diversi aspetti dell’arte, spiega Paolini, abbiamo voluto, già nell’edizione precedente, che esso non si esaurisse nella sola proposta del cinema di qualità, decidendo di coinvolgere diverse altre realtà artistiche. Musica, danza, pittura, fotografia, artigianato, poesia hanno animato il precedente evento nel pre-serata, dalle 18:00 alle 20:30, ottenendo una risposta di pubblico oltre le aspettative, attirando persone provenienti anche da altri comuni e regioni”.

Il progetto nasce grazie all’associazione culturale Cuore Comico del presidente Roberto Mincuzzi, gode del patrocinio della Regione Lazio e del Comune di Aprilia e si avvale del contributo della Proloco. “L’amministrazione comunale sostiene convintamente iniziative come Aprilia Film Festival, dichiara l’assessore alla Cultura Gianluca Fanucci, perché ne riconosce l’originalità e l’alto valore culturale. Un’attività che abbraccia numerosi risvolti artistici e che ha sempre ricadute positive sul nostro territorio. Invitiamo la cittadinanza a partecipare alla kermesse cinematografica”. “E’ nostra intenzione, aggiunge il direttore artistico, promuovere la città di Aprilia e il territorio Pontino come importante snodo di cultura cinematografica a livello internazionale e di creare un punto di incontro dove si possa parlare di cinema, scambiare idee o anche avere la possibilità di incontrare persone con le quali creare legami di amicizia e/o lavorativi”. Le edizioni precedenti hanno avuto un importante ritorno in termini di partecipazione e di critica, ospitando anche personaggi importanti del settore tra cui: Massimiliano Bruno, Padrino del festival, Luciano Fontana, Antonio Gargiulo, Herbert Simone Paragnani, Mark Melville, Davide Lepore, Gabriel Montesi Alex Polidori (Doppiatore di Spiderman e Timothée Chalamet), Sara Labidi (Doppiatrice di Arya Stark – Il Trono di Spade) e Guglielmo Poggi (Attore – lo possiamo trovare in “Viva l’Italia, Gli uomini d’oro etc.) e tanti altri.

Per l’edizione 2022 si conferma padrino Massimiliano Bruno ed è prevista per la serata di domenica la Presenza del Sindaco di Aprilia Antonio Terra. Parteciperanno giurati e ospiti importanti tra cui: Luciano Fontana, Flavia Poerio, Gianni Aureli, Fabio Antonelli, Davide Manca, Sabina Angeloni e Alessia Lepore. Special Guests, di quest’anno saranno Davide Lepore (Attore e Doppiatore di Chris Griffin, Millhouse dei Simpson, Justin Henry ), Monica Ward (Attrice e Doppiatrice di Lisa Simpson, Nastassja Kinski, Gwyneth Paltrow). Sono diverse le categorie dei premi in palio: Miglior Film, Miglior Documentario, Miglior Regia, Miglior Fotografia, Miglior Montaggio, Miglior Attore, Miglior Attrice, Attore non protagonista, Attrice non protagonista, Miglior Colonna Sonora, Miglior Sceneggiatura. Quest’anno si aggiunge un altro premio alla lista, il premio alla miglior Scenografia. Saranno inoltre riconosciuti un Premio del pubblico, un Premio Aprilia, assegnato dalla critica apriliana e un Premio Rotary, assegnato dall’associazione. Quest’anno al Festival ci sarà anche un altro premio assegnato da AIR3, l’associazione di registi italiani. L’edizione 2022 sarà presentata da Giorgia Remediani e Daniele Di Martino(DDM).

Per tutti e tre le giornate, l’evento avrà inizio alle ore 18.00 con l’esposizione di stand di varie produzioni cinematografiche, di scuole e stand artistici, per poi continuare alle ore 20.00 con l’apertura del Red Carpet e la proiezione dei 13 cortometraggi in gara prevista nelle giornate del 9 e dell’10, per poi arrivare alla serata delle premiazioni che si svolgerà Domenica 11 con apertura del Red Carpet sempre alle ore 20:00.

I posti sono limitati dunque si consiglia la prenotazione al numero 375 549 9895 (Whatsapp o chiamata) o tramite il seguente link/QRCODE https://forms.gle/YuCawMj8AeEG8zxX8

Lista cortometraggi in CONCORSO

A MAMMA – Regia di Davide Salucci

ALIMA – Regia di Ilde Mauri

AVEVI PROMESSO – Regia di Marco Renda

DOPPIO GIOCO – Regia dei Fratelli Bulgarelli

DREAM – Regia di Davide Vigore

EXISTERE – Regia di Pietro Bonaccio

FREUD ERA PAZZO – Regia di Claudia Genolini

IL GRANDE MELIER – Regia di Beatrice Campagna

LUCI SUL PALCO – Regia di Alessandro Panza

PALLA DI PELO – Regia di Giovanni Roviaro

RIFLESSO DEL ALMA – Regia di Arturo

IL PESO DELLA MEMORIA (DOCU) – Regia di Asia Solfanelli e Matteo Bossoletti

LA VERA STORIA DELLA PARTITA DI NASCONDINO PIU’ GRANDE DEL MONDO(DOCU) – Regia di Paolo Bonfadini,Irene Cotroneo, Davide Morando

FUORI CONCORSO (Proiettati domenica 11)

NOTTE DI MARZO – Regia di Gianni Aureli

IL TESTIMONE – Regia di Federico Paolini

