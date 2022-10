Al Tre Fontane la decide Giacinti

Allo stadio Tre Fontane della capitale va in scena il match della settima giornata di serie A femminile tra Roma e Como con le giallorosse che ritrovano dopo nove mesi Claudia Ciccotti.

Partono bene le giallorosse che all’11’ minuto con Benedetta Glionna recuperano palla dal limite, ma la sfera si spegne alta sopra la traversa.

Comasche che non si spaventano e al 21’ Chiara Beccari a tu per tu con Emma Lind non trova lo specchio. Angolo per le lombarde.

Al 34’ minuto Manuela Giugliano prova di sinistro da fuori area, ma Beatrice Beretta respinge e fa ripartire le compagne azzurre.

Sei minuti più tardi destro di Annamaria Serturini che viene parato dall’estremo difensore del club di mister Sebastián De La Fuente.

Nella ripresa parte bene la squadra di Alessandro Spugna, tanto che al 53’ Serturini trova il palo, sulla respinta del legno calcia Paloma Lázaro, ma Beretta è ancora una volta bravissima a resingere e a dire di no alle capitoline.

Roma che vuole a tutti i costi la vittoria e al 60’ Valentina Giacinti trova la traversa che mette paura alla difesa ospite.

Passano appena cinque minuti e Giugliano calcia di destro un tiro che Beretta manda in corner.

Neanche il tempo di rifiatare che Beretta respinge su un altro tiro romanista, ne approfitta Emilie Haavi, ma Vivien Beil respinge sulla linea e Alma Hilaj spedisce la palla nuovamente in corner.

Al 72’ Benedetta Glionna pesca in area con un cross basso Valentina Giacinti e c’è il vantaggio romanista. 1-0 per le lupacchiotte che sbloccano il match e la stessa attaccante giallorossa trova il suo 5° quinto stagionale. Cinque reti segnate in tutte le gare casalinghe di campionato.

Al minuto 85 Glionna serve Haaviche davanti a Beretta tenta un mezzo pallonetto ma la sfera si spegna sulla rete esterna.

Un minuto dopo tiro della numero 18 giallorossa che sfiora il palo, finché al 90’ Claudia Ciccotti si ripresenta davanti ai suoi tifosi con un siluro che va a fil di palo.

Roma che vince la sua terza consecutiva per 1-0 e continua a macinare punti su punti in classifica. La prossima sfida sarà la trasferta in Austria in casa del Sankt Pölten per la seconda giornata di Champions League del girone B. Match che si giocherà mercoledì 26 ottobre alle ore 18,45.

In campionato, invece, la prossima gara sarà in casa dell’Inter sabato 29 ottobre alle ore 14,30 all’Ernesto Breda di Sesto San Giovanni (MI).

Le formazioni:

ROMA (4-3-3):

Emma Lind 1, Elin landström 6 (Elisa Bartoli 13), Elena Linari 32, Moeka Minami 2, Beata kollmats 27, Benedetta Glionna 18, Manuela Giugliano 10 (C), Norma Cinotti 5 (Giada Greggi 20), Annamaria Serturini 15 (Emilie Haavi 11), Paloma Lázaro 29 (Valentina Giacinti 9), Andressa 7 (Claudia Ciccotti 16).

Coach: Alessandro Spugna

COMO (4-3-3):

Beatrice Beretta 1, Chiara Cecotti 14, Lucia Pastrenge 5 (Vivien Beil 10), Emma Lipman 2 (C), Joyce Borini 8, Alma Hilaj 18, Julia Karlernäs 16, Miriam Picchi 21 (Elisabettta Carravetta 22), Chiara Beccari 9 (Greta Di Luzio 19), Vlada Kubassova 58 (Alison Rigaglia 11), Matilde Pavan 23.

Coach: Sebastián De La Fuente

Reti: 72’ Giacinti (Roma).

Ammonizioni: Pastrenge (Como), Ciinotti (Roma), Cecotti (Como), Hilaj (Como), Kubassova (Como), Greggi (Roma), Ciccotti (Roma).

Arbitro: Michele Delrio della sezione di Reggio Emilia

