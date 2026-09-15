Aixam porta la sicurezza stradale su TikTok con il format ‘Safe&Sound’

(Adnkronos) – Promuovere tra gli adolescenti una maggiore consapevolezza dei rischi connessi alla guida, utilizzando il linguaggio dei social network. È l’obiettivo di “Safe&Sound”, il nuovo format lanciato su TikTok da Aixam Mega Italia e rivolto in particolare ai ragazzi tra i 14 e i 17 anni.

Il progetto trasforma l’abitacolo di una minicar in uno spazio di confronto nel quale creator e adolescenti affrontano argomenti come la pressione del gruppo, la paura di essere esclusi, l’uso dello smartphone e la percezione delle situazioni di pericolo. A condurre gli incontri è Francesco Mirabelli, conosciuto sui social come Ramsk, creator da 2,5 milioni di follower e ambassador del marchio.

“Rinnoviamo il nostro impegno su un tema di rilevanza sociale, quello della responsabilità nei comportamenti di guida e della consapevolezza dei rischi da parte dei più giovani”, afferma il direttore generale di Aixam Mega Italia, Tom Faget. “Il progetto unisce la nostra identità di brand a un linguaggio vicino alle nuove generazioni”.



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