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Cronaca

Ai: Ghizzoni (Cisco), ‘offriamo soluzioni che mitigano i potenziali rischi’

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla14 Aprile 2026
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(Adnkronos) – “Il percorso di trasformazione digitale che si sta verificando con l’adozione massiccia dell’intelligenza artificiale” da parte delle aziende “offre sicuramente delle grandi opportunità ma pone anche alcuni rischi. Ciò richiede dunque di innalzare il livello di sicurezza dell’adozione dell’Ai. Da una parte offriamo sicurezza per l’utilizzo e lo sviluppo delle applicazioni dell’Ai, attraverso soluzioni e prodotti che evitano le fughe di dati sensibili o i comportamenti anomali nell’interazione dell’Ai con l’umano, dall’altro lato usiamo il framework dell’Ai for security, con soluzioni di Ai per aumentare il livello di resilienza digitale”. Lo afferma Renzo Ghizzoni, country leader Cybersecurity sales Cisco, intervenendo all’edizione 2026 del Forum Information Technology di Comunicazione Italiana oggi a Milano, l’appuntamento di riferimento per le relazioni tra persone e tecnologie all’interno delle organizzazioni. 

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