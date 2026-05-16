Ai, Bononcini (Meta): “Serve quadro normativo che accompagni innovazione”

(Adnkronos) – “L’Italia e l’Europa hanno un reale potenziale di leadership nel campo dei dispositivi wearable basati sull’intelligenza artificiale, grazie anche a eccellenze industriali come la partnership tra Meta ed EssilorLuxottica. Un potenziale che si riflette già oggi nel valore concreto di queste tecnologie per le persone con disabilità visiva, che possono contare su maggiore autonomia e accessibilità grazie a soluzioni intelligenti e hands‑free. Per cogliere pienamente questa opportunità è però essenziale un quadro normativo che accompagni l’innovazione. Ad esempio, il Regolamento Ue sulle Batterie, che impone la facile rimovibilità delle batterie nei dispositivi elettronici, rischia di penalizzare lo sviluppo dei wearable. Servono esenzioni mirate per tutelare competitività, innovazione e benefici sociali”. Così Laura Bononcini, Public Policy Director di Meta per il Sud Europa, intervenendo a Capri Talks, la due giorni di confronto voluta da Spin Factor a Capri.

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