Agguato nella notte a Secondigliano, ucciso un 50enne

(Adnkronos) –

Agguato nella notte a Secondigliano, 50enne ucciso a colpi di pistola. Secondo quanto si apprende, gli agenti del Commissariato Secondigliano e della Squadra Mobile sono intervenuti in via dello Scirocco, nella periferia di Napoli, a seguito della segnalazione di esplosione di colpi di arma da fuoco. A terra è stato ritrovato il cadavere di un uomo di 50 anni, del quale al momento non è stata resa nota l'identità. Dinamica in fase di ricostruzione. Indaga la Squadra Mobile. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Mi piace: Mi piace Caricamento...