Agamennone al Teatro Arcobaleno di Roma

Il Teatro ARCOBALENO, presenta dall’11 al 27 novembre, Massimo Venturiello, grande interprete del Teatro italiano, che dirige ed interpreta un nuovo allestimento della tragedia AGAMENNONE, nella potente versione di Ghiannis Ritsos, considerato uno dei più grandi poeti greci del ventesimo secolo, in uno spettacolo di grande impatto emotivo. In scena con Venturiello, Carlotta Procino, Carolina Sisto, Carmine Cacciola, Davide Montalbano, Francesco Nuzzi, Giacomo Rasetti. Dopo i dieci anni della guerra di Troia, Agamennone torna a Micene dove trova sua moglie Clitennestra che intanto ha intessuto una relazione con Egisto e maturato un odio profondo nei suoi confronti per aver sacrificato sua figlia Ifigenia, tanto da predisporne l’assassinio. 1Partendo da questi fatti mitologici narrati da Eschilo, Ghiannis Ritsos, straordinario drammaturgo e poeta neoellenico del secolo scorso, torturato e perseguitato per le sue idee progressiste e rivoluzionarie, compie un lavoro di modernizzazione e umanizzazione, mettendo in evidenza nuove prospettive nelle azioni dei protagonisti, portando alla luce elementi sconosciuti dei loro caratteri e disvelando la loro natura universale che non può prescindere da un discorso di protesta politica. Agamennone, nostro contemporaneo, la cui nota arroganza ha ora ceduto il passo a una dolente umanità, riflette sulle conseguenze della guerra, sull’ineluttabilità del destino, sul senso della Storia.

“Agamennone è nostro contemporaneo – spiega Massimo Venturiello –, la sua nota arroganza ha ceduto il passo a una dolente umanità, riflette sulle conseguenze della guerra, sull’ineluttabilità del destino. Dalla sua nascita, avvenuta nel 2015, il Laboratorio di Alta Formazione ’Officina Pasolini’ della Regione Lazio ha sempre avuto tra i molteplici obiettivi che lo caratterizzano quello di consentire un primo concreto accesso ai giovani allievi che lo frequentano. Non è un caso quindi se in questo spettacolo, come in altri precedenti, i miei compagni di viaggio siano proprio alcuni attori scelti all’interno della Sezione Teatro da me diretta”.

