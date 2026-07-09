Affitti per studenti, calano i prezzi delle stanze in Europa nel Q2 2026

(Adnkronos) – Il mercato degli alloggi per studenti in Europa registra una fase di riassestamento nel secondo trimestre del 2026. Secondo l’International Rent Index pubblicato da HousingAnywhere, il prezzo medio delle stanze arredate ha subito una contrazione del 4,6% su base annua, mentre i monolocali mantengono una maggiore stabilità, pur essendo soggetti a fluttuazioni più marcate a causa della loro minore disponibilità. La ricerca indica una correlazione diretta tra tipologia abitativa e pressione della domanda: una stanza registra in media 6,6 richieste per annuncio, a fronte delle 17,1 rilevate per i monolocali, confermando la condivisione come la modalità più accessibile e meno competitiva per gli studenti.

Il panorama italiano riflette dinamiche diversificate. Il settore delle stanze arredate evidenzia un trend di stabilità o lieve calo in diverse città universitarie di rilievo: Bologna segna una flessione del 4,6% (620 euro), seguita da Roma (-3,1%, 630 euro). Milano e Firenze si attestano su valori stabili, mentre Torino manifesta un incremento del 3,8%, posizionandosi tuttavia come il mercato più economico del campione analizzato, con un canone medio di 540 euro. Le variazioni risultano invece più accentuate per i monolocali, dove Roma registra un calo del 17,9% su base annua, Milano del 6,0% e Firenze del 6,3%. Torino costituisce un caso in controtendenza, con un aumento dei canoni per monolocali del 15,3%.

“Questo è il momento per gli studenti di assicurarsi un alloggio per il nuovo semestre, e i dati sono chiari: vivere in condivisione risulta essere la scelta più intelligente”, dichiara Antonio Intini, CEO di HousingAnywhere. “Gli affitti delle stanze sono diminuiti del 4,6% su base annua e la concorrenza è molto più bassa rispetto ai monolocali. Di conseguenza, gli studenti che scelgono una stanza ottengono prezzi migliori e maggiori possibilità di trovare una sistemazione. Ma, non si tratta solo di costi: condividere un’abitazione aiuta anche a costruire un gruppo di amici fin dal primo giorno in una nuova città. Inoltre, quello che gli studenti desiderano maggiormente è avere certezza sulle proprie spese, ed è per questo che HousingAnywhere offre annunci con utenze incluse e senza deposito cauzionale, così da permettere loro di conoscere il budget complessivo fin dal primo giorno”.

Il report evidenzia come l’interesse verso la ricerca di un alloggio sia in fase di crescita, con un incremento del volume di ricerche del 15% a maggio e del 19% a giugno, in concomitanza con la pianificazione dell’anno accademico. Oltre alla variabile prezzo, il mercato sta integrando soluzioni digitali per aumentare la trasparenza finanziaria, come l’inclusione delle utenze negli annunci e l’eliminazione del deposito cauzionale in alcune tipologie di offerta. Tale evoluzione risponde alla necessità degli studenti di definire il budget complessivo prima del trasferimento, mitigando l’incertezza tipica della ricerca di una sistemazione a distanza in un mercato caratterizzato da divergenze locali significative, che vedono picchi di crescita dei canoni in città come Amsterdam (+10,6%) e Praga (+8,9%).

Con una disponibilità che supera le 110.000 unità nelle principali mete universitarie europee, HousingAnywhere abilita un sistema di prenotazione online finalizzato alla connessione tra studenti internazionali e proprietari verificati. L’interfaccia permette di gestire la ricerca per città o istituto accademico, integrando funzionalità di esplorazione territoriale su mappa, valutazione dei collegamenti logistici e punti di interesse, oltre all’applicazione di filtri personalizzati e alla gestione delle opzioni preferite.

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