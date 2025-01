Affari tuoi, interviene il dottore ed ecco come va a finire la partita di Elena: “Non lo aveva mai fatto”

Affari tuoi continua a incassare successi, ma in una puntata interviene il dottore, come va a finire la partita di Elena: “Non lo aveva mai fatto”

Nel panorama televisivo italiano, “Affari Tuoi” si conferma come uno dei game show più seguiti e amati dal pubblico. La trasmissione, che vede i concorrenti alle prese con la scelta tra diversi pacchi contenenti somme di denaro misteriose, regala spesso momenti di tensione e sorprese inaspettate. L’ultima puntata ha visto protagonista Elena, infermiera originaria di Tronzano Vercellese in Piemonte, che prima di intraprendere la carriera ospedaliera ha lavorato come barista. Accanto a lei sul palco del programma condotto da Stefano De Martino c’era Andrea, il fidanzato conosciuto proprio sul luogo di lavoro tre anni fa.

La partita non è iniziata sotto i migliori auspici per Elena: i primi tiri hanno infatti eliminato diversi pacchi rossi, aumentando così l’incertezza e il rischio legati alla prosecuzione del gioco. Nonostante ciò, alla prima offerta del dottore – un assegno da 36mila euro – Elena e Andrea hanno deciso di rifiutare e continuare nella speranza di ottenere una cifra maggiore. Una scelta audace che ha portato alla perdita anche del pacco più alto da 300mila euro.

L’intervento del dottore

In un momento cruciale della partita è intervenuto il dottore con una proposta di cambio che ha messo in discussione le certezze della coppia; nonostante le perplessità di Andrea, Elena ha accettato il cambio scegliendo il pacco numero 17. La scoperta dei soli 5mila euro nel proprio pacco e dei miseri 5 euro nel pacco numero 14 dell’amica Sara dell’Abruzzo ha segnato un punto decisivo della serata.

Ma è stato l’intervento successivo del dottore a lasciare tutti senza parole: per la prima volta nella storia del programma ha fornito un indizio ai concorrenti. Un gesto apparentemente generoso che si è poi rivelato essere una presa in giro quando ha detto a Stefano De Martino: “Il contenuto del tuo pacco è sicuramente uno tra quelli riportati sul tabellone”. Questa mossa insolita non solo non ha aiutato Elena ma l’ha portata a rifiutare ulteriormente proposte vantaggiose fino a rimanere con un misero premio finale da 10 euro dopo aver perso anche l’offerta dei 200mila.

La disavventura non si è fermata qui per Elena; nella fase finale denominata Regione Fortunata aveva ancora una possibilità di vincere fino a 100mila euro scegliendo la regione giusta su cui puntare. Contrariamente al consiglio ricevuto dal fidanzato Andrea che suggeriva l’Emilia Romagna, lei optò per la Liguria senza successo. L’ultimo tentativo vide protagoniste Puglia e Calabria ma fu l’Abruzzo dell’amica Sara ad essere designato come Regione Fortunata.

Elena tornò quindi a casa senza aver realizzato alcun guadagno significativo dalla sua partecipazione al programma “Affari Tuoi”. Un esito amaro reso ancor più difficile dall’intervento mai visto prima del dottore durante il gioco; una strategia che anziché guidare verso la vittoria si è rivelata essere solo fonte ulteriore di confusione e disillusione per i concorrenti coinvolti.