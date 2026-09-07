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AfD trionfa alle elezioni in Sassonia-Anhalt e Elon Musk esulta

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla7 Settembre 2026
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(Adnkronos) – L’AfD stravince le elezioni in Sassonia-Anhalt e Elon Musk esulta per il trionfo dell’estrema destra in Germania. Il magnate in passato aveva espresso sostegno a Alternative für Deutschland (AfD) e ora, dopo l’exploit nel voto per il Land, fa festa. “Ben fatto!”, ha scritto sulla sua piattaforma X in risposta a un post della co-leader dell’AfD, Alice Weidel, che si congratulava con il candidato di punta del partito, Ulrich Siegmund, per il risultato ottenuto. Siegmund ha prontamente risposto a Musk, ringraziandolo per il suo “sostegno” e spiegando che accoglierebbe con “con grande favore l’opportunità di una forte e costruttiva cooperazione. La Germania tornerebbe a essere un luogo in cui vale la pena investire. Cordiali saluti dalla Sassonia-Anhalt!”. 

Anche Richard Grenell, ex ambasciatore statunitense in Germania, si è congratulato con l’AfD su X: “Una vittoria strepitosa e un nuovo giorno per la Germania. Mentre i media finanziati dal governo in Germania (la maggior parte delle emittenti tv) crollano, la gente è pronta al cambiamento”. 

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