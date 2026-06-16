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Adriano Pappalardo in ospedale, il figlio Laerte: “Un problema che lo affliggeva”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla16 Giugno 2026
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(Adnkronos) –
Adriano Pappalardo è ricoverato in ospedale per un problema di salute. A rendelo noto è il figlio Laerte che ha condiviso sui social una foto del cantautore italiano sul letto di un ospedale.  

L’attore, a corredo dello scatto che ritrae Pappalardo, ha scritto: “Ringrazio il grandissimo prof. Andrea Natale per aver risolto un problema che affliggeva mio padre”. Non è stato chiarito dunque il motivo del ricovero al Policlinico Tor Vergata di Roma, ma il medico citato dal figlio Laerte è un chirurgo cardiologo “riconosciuto a livello mondiale come pioniere nella cura della fibrillazione atriale e delle aritmie”, si legge.  

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