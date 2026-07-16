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Addio a Alessandro Medici, è morto l’ex concorrente di Temptation Island

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla16 Luglio 2026
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(Adnkronos) –
È morto improvvisamente all’età di 53 anni Alessandro Medici, noto al pubblico per la sua partecipazione a ‘Temptation Island’ nel 2020. A dare per primo la notizia è stato stamane Lorenzo Pugnaloni sulle pagine di Lollo Magazine, spiegando che l’uomo era stato visto la sera precedente in un bar del suo paese da alcuni conoscenti, prima del decesso avvenuto questa mattina. 

 

 

La tragica notizia è stata poi confermata dall’ex compagna Sofia Calesso, con la quale Medici aveva partecipato al reality di Canale 5. Nelle sue Instagram Stories, la 36enne ha condiviso una tenera foto dell’ex fidanzato insieme al suo cane, accompagnandola da un messaggio carico di dolore: “Vivrai sempre dentro di me”. 

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