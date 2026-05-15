Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Acosta guida la Practice MotoGp in Catalogna, Bagnaia in Q1

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla15 Maggio 2026
1 minuto di lettura

BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Pedro Acosta è il più veloce nella Practice al Gran Premio di Catalogna, sesto appuntamento stagionale della MotoGp. Lo spagnolo della Ktm firma il crono di 1’38″710, precedendo la Ducati Gresini dello spagnolo Alex Marquez (+0″018) e l’altra Ktm del sudafricano Brad Binder (+0″070).

Quarto tempo per l’Aprilia Trackhouse dell’iberico Raul Fernandez (+0″078), che precede di un soffio il francese Johann Zarco (Honda Lcr), quinto a 0″079 dalla testa. Il migliore degli italiani è Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46), sesto a 0″109 davanti al connazionale e leader della classifica piloti Marco Bezzecchi su Aprilia (+ 0″121).

Chiudono la top ten Joan Mir (+0″136), Jack Miller (+0″201) e Fabio Quartararo (+0″269). Fuori dai dieci e costretti a passare per il Q1 sia Pecco Bagnaia (Ducati), dodicesimo, e Jorge Martin (Aprilia), 17° dopo la seconda caduta di giornata.

– Foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla15 Maggio 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Teramo, donna trovata morta in strada con cranio fracassato

18 Dicembre 2023

Mattarella: “Il mondo deve essere riconoscente a Leone XIV. Potere può far perdere equilibrio, autoironia eviterebbe imbarazzi”

14 Aprile 2026

Il Toro supera l’Atalanta con le reti di Ilic e Adams

25 Agosto 2024
bancomat

Roma, aggredisco uno straniero e si impossessano di 200 euro: arrestati due giovani di 18 e 19 anni

27 Ottobre 2018
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno