Acer amplia la gamma di prodotti per l’eMobility

Acer è impegnata nella realizzazione e offerta di soluzioni che favoriscano la mobilità sostenibile. La sua ultima novità si chiama Predator Extreme ed è stata presentata per la prima volta dalla Acer in occasione del Taipei Cycle 2023.

Un nuovo e-scooter che sarà disponibile anche in Europa, Medio Oriente e Africa a partire dal secondo trimestre 2024, il Predator Extreme è fornito di un telaio compatto in ferro ed è progettato per offrire le massime prestazioni in termini di potenza e coppia. È dotato di un doppio sistema di sospensioni e di un ammortizzatore a mila posteriore per una maggiore stabilità, gli pneumatici sono da 10”, il motore sprigiona una potenza di picco di 960 watt per una coppia di 40 Nm. Ha un’autonomia fino a 35 km e può essere completamente ricaricato in 4 ore tramite una comune presa di corrente. La velocità massima raggiungibile è di 25 km/h. "L’impegno di Acer verso uno stile di vita smart ed eco-sostenibile si concretizza con l'e-scooter Predator Extreme che assicura divertimento e mobilità", ha dichiarato Valerie Piau, Associate Vice-President, Acer EMEA. "Quest'anno continueremo ad ampliare la lineup di scooter e biciclette elettriche fuoristrada, per offrire una gamma completa di soluzioni per la mobilità elettrica e rispondere alle esigenze dei diversi utenti."

