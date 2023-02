Acea Marco Palma (Fdi): “Affrontare tematica diritti delle lavoratrici nelle aziende partecipate di Roma Capitale”

Fisio fit

“Ho deciso di farmi promotore di questa iniziativa politica con la mozione in Municipio Roma XI proprio per ribadire che sui diritti dei lavoratori e delle lavoratrici non possono esserci ambiguità da parte di nessuno. A maggior ragione se queste vicende vengono denunciate all’interno di aziende parteciapte da parte di Roma Capitale”.



“Sui diritti non dovrebbero esserci letture politiche. Qui , ma deve essere una mia impressione frutto certamente di ciò che ho letto nelle ultime settimane, assisto ad un eccessivo silenzio da parte di chi dovrebbe far sentire la propria voce, sotto diversi profili”.



“avviare una verifica interna e magari affrontare in un dibattito politico la tutela dei diritti della lavoratrici nelle aziende partecipate non penso che Roma Capitale, dall’Assemblea Capitolina ai 15 municipi, commetta un “danno”. Il silenzio mi appare molto più rumoroso” .



Così’ in una nota il Il Vice Presidente del Consiglio Municipio Roma XI Marco Palma