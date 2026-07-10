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Abusi su hostess, caso dei ’30 secondi’: sindacalista condannato in appello bis

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla10 Luglio 2026
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(Adnkronos) – E’ stato condannato a un anno e due mesi di reclusione al termine del processo d’Appello bis il sindacalista imputato per una violenza sessuale su una hostess che si era rivolta a lui per chiedere aiuto nel marzo 2018. E’ il caso dei ’30 secondi’, che tante polemiche ha sollevato, dopo che l’uomo venne assolto in primo e secondo grado proprio per il tempo di reazione della donna. Sentenza annullata poi in Cassazione e ribaltata questa mattina dai giudici della seconda sezione penale della Corte d’Appello di Milano.  

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