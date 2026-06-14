Abbas annuncia elezioni presidenziali palestinesi nel 2027﻿

(Adnkronos) – Il presidente dell’Autorità Palestinese Mahmoud Abbas ha annunciato che le elezioni presidenziali palestinesi si terranno nel 2027. Lo riferisce l’agenzia di stampa ufficiale palestinese Wafa, come riporta Times of Israel, spiegando che nel decreto presidenziale non è però stata fornita una data precisa per il voto ma solo l’anno. Il decreto ha inoltre stabilito che le elezioni per il Consiglio Nazionale Palestinese, il Parlamento dell’Olp, si terranno nel novembre 2026.

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