A ROMA E PROVINCIA A LEZIONE DI FINANZA, ASSICURAZIONI E PREVIDENZA CON POSTE ITALIANE

Riuscire a trovare le soluzioni finanziarie, assicurative e previdenziali più adatte alle proprie esigenze. È possibile, in modo gratuito, interattivo e per tutti i cittadini di Roma e della provincia, grazie alla nuova iniziativa di Poste Italiane prevista per domani, 17 novembre. Il nuovo appuntamento di educazione finanziaria, dal titolo “Il ruolo del consulente nella pianificazione finanziaria”, fa parte di una rassegna di nove convegni previsti per l’anno in corso.

Accessibili gratuitamente, previa registrazione, gli incontri si svolgono in diretta streaming attraverso la piattaforma Microsoft Teams Live e per tutta la durata dell’evento i partecipanti possono interagire via chat con i relatori e con gli esperti di Educazione Finanziaria di Poste Italiane.

Durante la sessione, dalle 17:00 alle 18:00, ciascun esperto, attraverso un linguaggio chiaro e diretto, esporrà ai partecipanti i vantaggi derivanti dal confronto attivo con il proprio consulente di riferimento al fine di individuare le soluzioni più coerenti con i propri obiettivi di vita.

Al termine del convegno sarà possibile scaricare l’attestato di partecipazione ed una guida utile con i contenuti degli argomenti trattati. Per registrarsi e partecipare gratuitamente al webinar basta cliccare su:

https://www.posteitaliane.it/prenota-evento?idEvento=1711CWBP&isFromUp=true oppure inquadrare il QRCode di seguito allegato

Nei prossimi mesi sono previsti altri appuntamenti che tratteranno tematiche altrettanto fondamentali per la corretta pianificazione finanziaria, assicurativa e previdenziale di ciascun cittadino che voglia accrescere le proprie competenze e gestire il proprio futuro economico.

Anche questa nuova iniziativa di Educazione Finanziaria si muove nel segno della tradizionale attenzione di Poste Italiane alle esigenze dei cittadini e in coerenza con la sua storica vocazione di azienda socialmente responsabile che aderisce ai principi internazionali ESG, promossi dall’Organizzazione delle Nazioni Unite.

