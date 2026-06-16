A Nettuno arriva “Non Romperle”: due giorni dedicati alla salute di ossa e muscoli

La prevenzione esce dagli ambulatori e scende in piazza. Il 19 e 20 giugno Nettuno ospiterà infatti una tappa della campagna nazionale “Non Romperle! Non perdere tempo, proteggi le tue ossa”, iniziativa dedicata alla salute muscolo-scheletrica e alla promozione di corretti stili di vita per mantenere autonomia e benessere anche con l’avanzare dell’età. L’appuntamento è in Piazza Cesare Battisti, dove dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19 sarà presente un motorhome attrezzato con medici specialisti del metabolismo osseo pronti a incontrare gratuitamente i cittadini per fornire informazioni e consigli sulla prevenzione.

L’iniziativa, promossa da Italfarmaco con il patrocinio del Comune di Nettuno, punta a sensibilizzare la popolazione sull’importanza di preservare la salute di ossa e muscoli, due elementi strettamente collegati tra loro e fondamentali per garantire equilibrio, mobilità e indipendenza nel tempo. Con l’invecchiamento, infatti, la perdita di massa ossea e la riduzione della forza muscolare possono aumentare il rischio di cadute, fratture e limitazioni nelle attività quotidiane, incidendo significativamente sulla qualità della vita.

Secondo gli esperti, osteoporosi e sarcopenia rappresentano una delle principali sfide sanitarie legate all’invecchiamento della popolazione. In Italia l’osteoporosi interessa oltre quattro milioni di persone, soprattutto donne, mentre la perdita progressiva di massa e forza muscolare è una condizione ancora poco conosciuta ma sempre più diffusa. Da qui la necessità di promuovere una maggiore cultura della prevenzione attraverso attività fisica regolare, corretta alimentazione e controlli periodici.

Durante le due giornate di Nettuno i cittadini potranno confrontarsi direttamente con gli specialisti, ricevere materiale informativo e approfondire i temi legati alla salute muscolo-scheletrica. Un’occasione importante per comprendere come piccoli gesti quotidiani possano contribuire a mantenere più a lungo energia, autonomia e qualità della vita.

La tappa di Nettuno rientra nel tour itinerante che attraverserà diverse città del Centro e del Sud Italia con l’obiettivo di portare la prevenzione direttamente tra le persone, favorendo una maggiore consapevolezza sull’importanza di prendersi cura del proprio corpo in ogni fase della vita.