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A Nettuno arriva “Non Romperle”: due giorni dedicati alla salute di ossa e muscoli

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla16 Giugno 2026
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Nettuno

La prevenzione esce dagli ambulatori e scende in piazza. Il 19 e 20 giugno Nettuno ospiterà infatti una tappa della campagna nazionale “Non Romperle! Non perdere tempo, proteggi le tue ossa”, iniziativa dedicata alla salute muscolo-scheletrica e alla promozione di corretti stili di vita per mantenere autonomia e benessere anche con l’avanzare dell’età. L’appuntamento è in Piazza Cesare Battisti, dove dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19 sarà presente un motorhome attrezzato con medici specialisti del metabolismo osseo pronti a incontrare gratuitamente i cittadini per fornire informazioni e consigli sulla prevenzione.

L’iniziativa, promossa da Italfarmaco con il patrocinio del Comune di Nettuno, punta a sensibilizzare la popolazione sull’importanza di preservare la salute di ossa e muscoli, due elementi strettamente collegati tra loro e fondamentali per garantire equilibrio, mobilità e indipendenza nel tempo. Con l’invecchiamento, infatti, la perdita di massa ossea e la riduzione della forza muscolare possono aumentare il rischio di cadute, fratture e limitazioni nelle attività quotidiane, incidendo significativamente sulla qualità della vita.

Secondo gli esperti, osteoporosi e sarcopenia rappresentano una delle principali sfide sanitarie legate all’invecchiamento della popolazione. In Italia l’osteoporosi interessa oltre quattro milioni di persone, soprattutto donne, mentre la perdita progressiva di massa e forza muscolare è una condizione ancora poco conosciuta ma sempre più diffusa. Da qui la necessità di promuovere una maggiore cultura della prevenzione attraverso attività fisica regolare, corretta alimentazione e controlli periodici.

Durante le due giornate di Nettuno i cittadini potranno confrontarsi direttamente con gli specialisti, ricevere materiale informativo e approfondire i temi legati alla salute muscolo-scheletrica. Un’occasione importante per comprendere come piccoli gesti quotidiani possano contribuire a mantenere più a lungo energia, autonomia e qualità della vita.

La tappa di Nettuno rientra nel tour itinerante che attraverserà diverse città del Centro e del Sud Italia con l’obiettivo di portare la prevenzione direttamente tra le persone, favorendo una maggiore consapevolezza sull’importanza di prendersi cura del proprio corpo in ogni fase della vita.

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla16 Giugno 2026
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