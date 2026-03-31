A Londra l’International Food & Drink Event, Italia protagonista

LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Apre a Londra l’International Food & Drink Event (IFE), uno dei principali appuntamenti fieristici del Regno Unito dedicati al settore alimentare e delle bevande, giunto alla sua 26^ edizione. Fino al 1° aprile, l’ExCeL di Londra ospita le eccellenze agroalimentari di tutto il mondo – e l’Italia è tra le grandi protagoniste.

All’interno del padiglione nazionale organizzato da ICE Agenzia, 32 aziende italiane presentano il meglio delle filiere produttive nazionali: olio d’oliva, aceto balsamico e condimenti, pasta e riso, formaggi, salumi e carni, creme spalmabili, salse e conserve, prodotti da forno e molto altro.

Un’offerta che riflette la varietà e qualità del Made in Italy agroalimentare, in un mercato – quello britannico – che nel 2025 ha importato dall’Italia prodotti del comparto per un valore di circa 4,2 miliardi di sterline.

Il padiglione ospita un’area dedicata agli show cooking, con alcuni tra i più rinomati chef italiani attivi nel Regno Unito: Chiara Tomasoni, Danilo Cortellini, Andrea Ruszel, Gennaro Contaldo, Theo Randall, John Paul Alberti, Bruno Ruffini e Francesco Mattana. Una giornalista e una social media manager seguono in tempo reale le attività, valorizzando le performance in cucina, gli espositori e i loro prodotti attraverso i principali canali di comunicazione.

Al New Products Discovery Theatre – l’area convegni di IFE – ALMA, Scuola Internazionale di Cucina Italiana, si è tenuto un talk dedicato alla tradizione del pranzo domenicale italiano, in occasione del recente riconoscimento della cucina italiana quale Patrimonio Culturale Immateriale dell’UNESCO, ottenuto il 10 dicembre scorso.

Il padiglione accoglie inoltre un’area dedicata a OpportunItaly, il programma di accelerazione del business promosso da ICE Agenzia e dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale per mettere in contatto buyer, distributori e imprenditori esteri con il know-how e l’eccellenza del Made in Italy. OpportunItaly è uno strumento del Piano d’Azione per l’Export italiano, orientato all’obiettivo di 700 miliardi di euro di esportazioni entro il 2027.

Nel 2025 l’Italia ha esportato verso il Regno Unito prodotti agroalimentari, vini e bevande per un valore complessivo di circa 4,2 miliardi di sterline, confermandosi la seconda voce principale dell’export italiano nel mercato britannico.

“La promozione dell’agroalimentare e del comparto enologico è da anni al centro della strategia di ICE Agenzia Ufficio di Londra, in stretto raccordo con l’Ambasciata italiana e gli altri attori del Sistema Italia nel Regno Unito – Consolato Generale, Istituto Italiano di Cultura, Camera di Commercio ed ENIT – sottolinea Il direttore Giovanni Sacchi in una nota -. Il carattere iconico della cucina italiana, oggi riconosciuto anche dall’UNESCO, deve infatti molto alla qualità delle materie prime nazionali e alle eccezionali capacità di trasformazione che contraddistinguono il sistema agroalimentare italiano”.

– foto ufficio stampa Agenzia Ice –

(ITALPRESS).