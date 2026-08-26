A Bergamo il nuovo business event per professionisti supply chain europea

(Adnkronos) – Arriva a Bergamo Logistics hub-B2B Event for supply chain and distribution, l’innovativa piattaforma di networking dedicata ai professionisti della supply chain che debutterà il 19 e 20 maggio 2027 presso la Fiera di Bergamo. Primo appuntamento del nuovo format Tech Fest Italia, Logistics hub offre al mercato una piattaforma innovativa di dialogo e confronto tra industria, ricerca e innovazione. Il progetto inaugura una serie di eventi B2B verticali, che Hannover fairs international GmbH svilupperà nei prossimi anni, a supporto delle principali filiere industriali presidiate dal network internazionale del Gruppo Deutsche Messe. Sull’evento Adnkronos/Labitalia ha intervistato il direttore generale di Hannover Fairs International GmbH, Andreas Züge.

Cosa ha convinto Hannover Fairs International a scegliere Bergamo come sede di lancio di questa nuova piattaforma internazionale dedicata alla logistica?

“Direi soprattutto le caratteristiche del distretto industriale che fa capo a Bergamo. Qui infatti le infrastrutture strategiche, autostrade, aeroporti e collegamenti intermodali, si integrano con un tessuto industriale particolarmente dinamico, caratterizzato da una forte vocazione all’export e da una significativa capacità di investimento e innovazione. A questo si aggiunge la crescente attenzione delle istituzioni verso investimenti infrastrutturali e progetti di sviluppo volti a favorire l’innovazione, l’efficienza della logistica e il potenziamento delle connessioni nazionali e internazionali e noi in qualità di organizzatore fieristico internazionale, non potevamo che riconoscere il valore strategico di questo ecosistema e sviluppare un progetto capace di entrare in sintonia con le esigenze e le potenzialità del territorio”.

Qual è la visione di Logistics hub per il futuro del settore?



“L’incidenza dei costi logistici sul fatturato delle imprese si attesta mediamente intorno al 10%. Di conseguenza, qualsiasi miglioramento dell’efficienza della catena logistica genera un impatto diretto e significativo sui margini operativi, oltre a contribuire alla sostenibilità economica e ambientale delle aziende. Le prospettive di crescita del settore sono particolarmente rilevanti. Da un lato, la logistica rappresenta una funzione trasversale a tutti i comparti produttivi; dall’altro, il suo peso crescente nella struttura dei costi aziendali rende indispensabile l’adozione di soluzioni innovative. L’automazione, l’intelligenza artificiale e le trasformazioni degli scenari geopolitici stanno infatti ridefinendo rotte, processi e modelli organizzativi della logistica a livello globale. In questo contesto si gioca una parte fondamentale della competitività delle imprese. Per questo motivo vogliamo offrire una piattaforma di incontro e confronto che, attraverso un evento B2B dedicato al networking, allo scambio di conoscenze e al trasferimento di competenze, porti sul territorio il know-how e le migliori pratiche che osserviamo nei principali mercati internazionali. L’obiettivo è favorire il dialogo tra operatori, accelerare l’innovazione e contribuire alla crescita di un ecosistema logistico sempre più efficiente, sostenibile e competitivo”.

Quali sono gli obiettivi dell’edizione inaugurale del 2027?



“Il nostro punto di riferimento nella definizione del target è la qualità dei contenuti e delle relazioni che si svilupperanno all’interno di Logistics hub. Per questo motivo, il nostro obiettivo non è raccogliere il maggior numero possibile di espositori, ma costruire un evento B2B nella quale tutti i partecipanti, siano essi espositori o visitatori, possano trovare le migliori condizioni per sviluppare un dialogo proficuo. In questo siamo confortati anche dalle numerose manifestazioni di interesse che abbiamo ricevuto da molte importanti aziende che sono già espositori presso le nostre fiere in Italia e nel mondo”.

(di Sabrina Rosci)

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