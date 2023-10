8 MILIONI DI CLIENTI DAL 2004, LA SUCCESS STORY DI DACIA CONTINUA

“Rivoluzionaria” dell’industria automobilistica, Dacia è un Brand diverso dagli altri. Dal 2004, ha introdotto un nuovo stile di consumo basato su una visione pragmatica dell’auto: ridefinire costantemente il concetto di essenziale, offrendo il miglior rapporto prezzo/prestazioni.

E funziona! Le vendite sono in costante aumento e il numero dei clienti convinti ormai supera gli 8 milioni. Quali sono le specificità di Dacia? (Ri)scopritele con le immagini.

Due vite, sei loghi

Lo sapevate che Dacia non si è sempre chiamata così?

Il costruttore rumeno che sarebbe diventato Dacia nasce nel 1968 con il nome di UAP, che sta per Uzina de Autoturisme Pitesti, ossia stabilimento automobilistico di Pitesti. Quest’ultima è una cittadina situata lungo le rive del fiume Arges nel distretto di Arges, dove è tuttora dislocata la sede sociale.

Il primo logo della storia di Dacia è intriso di riferimenti nazionali e locali. La montagna sullo sfondo rende omaggio alla Romania e, più specificatamente, ai Carpazi. Al centro, l’aquila si ispira allo stemma del distretto di Arges, situato nella regione della Muntenia, dove si trova la sede sociale dell’UAP.

L’attuale nome Dacia appare per la prima volta nel 1980 su un logo in bianco e nero, direttamente ispirato dalla “Dacia”, il nome che gli antichi romani avevano dato alla Romania.

Il Gruppo Renault acquisisce il costruttore rumeno nel 1999. Nel 2003, il logo diventa blu, mantenendo la forma dello stemma. Presente sulla calandra di Dacia Logan (commercializzata nel 2004), diventa il primo logo del Brand con una fama che oltrepassa i confini rumeni, estendendosi all’Europa.

Con la commercializzazione di Sandero nel 2008, viene inaugurato un nuovo logo. Il blu è sostituito dal grigio chiaro e la forma dello stemma presenta un foro al centro.

Nel 2021, al nuovo emblema è dato il nome di Dacia Link per simboleggiare il legame di fiducia tra Dacia e i suoi clienti. Il logo è composto da una D e una C che si uniscono al centro, mentre la scritta è caratterizzata da 5 lettere minimaliste, che esprimono lo spirito della Marca: robusto ed essenziale.

44 Paesi di commercializzazione

Per la cronaca, la prima Dacia Logan commercializzata nel 2004 doveva essere inizialmente riservata al mercato rumeno e, successivamente, estesa ai Paesi dell’Est. Avendo riscontrato un grande successo, le vendite sono state aperte a numerosi Paesi del continente europeo. Era solo l’inizio della success story.

Da allora, i modelli Dacia sono venduti in 44 Paesi del bacino del Mediterraneo.

Se il Paese di origine, la Romania, è nella Top 5, è la Francia che occupa il primo posto in termini di vendite, seguita dall’Italia.

Il successo continua. Per il secondo anno consecutivo, Dacia si riconferma primo brand delle vendite a privati sul mercato europeo. Peraltro, è prima in Portogallo e Belgio nonché terza sul mercato francese. Questi risultati dimostrano la rilevanza dell’offerta di Dacia e la qualità dei suoi modelli.

Un Brand fortemente apprezzato dai clienti privati

Oggi, la gamma Dacia si compone di quattro modelli chiave con un posizionamento chiaro e un design accattivante. Con un rapporto prezzo / prestazioni più unico che raro, l’offerta è attrattiva. La fama del Brand è in aumento. Ormai chi non conosce Dacia in Europa?

Le vendite sono in costante crescita. Nel 2022, Dacia ha raggiunto una quota di mercato record del 7,6% nel settore delle vendite a privati in Europa (contro 6,2% nel 2021). Inoltre, vanta tassi di acquisizione e fidelizzazione tra i migliori del mercato.

Per il sesto anno consecutivo (dal 2017), Dacia Sandero è l’auto più venduta a privati in Europa. Duster, che si è attestato al 2° posto nel 2022, è il SUV più venduto a privati dal 2018.

Una gamma che piace e i suoi mitici best seller

La gamma Dacia comprende la city car elettrica Dacia Spring Electric (dal 2020), la berlina compatta Dacia Sandero e la sua versione crossover Sandero Stepway (dal 2008), il SUV Dacia Duster (dal 2010) e la familiare a 7 posti Dacia Jogger (da fine 2021).

La berlina tre volumi Logan, lanciata nel 2004, è tuttora commercializzata nell’Europa dell’Est.

Grazie alla sua gamma e ai modelli best seller, Dacia ha raggiunto la ragguardevole cifra di 8 milioni di vendite nel 2023. Suddivisi per modello, significa 2,78 milioni di Sandero, 2,26 milioni di Duster, 1,97 milioni di Logan, 630.000 Dokker, 346.000 Lodgy, 93.000 Spring, 80.000 Jogger, 56.000 Pick-up e 51.000 Solenza.

Questi dati dimostrano che i clienti hanno abbracciato la filosofia del Brand, a cui Dacia è sempre restata fedele: uscire dai sentieri battuti, essere creativi e intelligenti con un rapporto prezzo / prestazioni imbattibile.

Tre stabilimenti

Se prima del 2012 Dacia poteva contare su un solo stabilimento storico, ora ne ha tre.

Il primo stabilimento della storia di Dacia è quello di Mioveni (in Romania), creato nel 1968, che consta di un reparto carrozzeria-montaggio e telaio, un reparto meccanico, una fonderia e una piattaforma logistica, dove sono prodotti i modelli Logan, Sandero, Sandero Stepway, Duster e Jogger.

Lo stabilimento di Casablanca (Somaca) in Marocco è detenuto al 100% dal Gruppo Renault da marzo 2019. Creato nel 1959, comprende un reparto carrozzeria-montaggio e produce i modelli Logan, Sandero e Sandero Stepway.

Lo stabilimento Dacia di Tangeri in Marocco, che ha cominciato l’attività nel 2012, comprende attività di carrozzeria-montaggio, piattaforma logistica, telaio e assemblaggio di sottogruppi. Questo stabilimento super moderno è, al tempo stesso, a zero emissioni di carbonio e zero rifiuti industriali liquidi. Ė qui che sono prodotti i modelli Logan, Sandero, Sandero Stepway e Lodgy.

Dei modelli di successo

Se Logan ha fatto conoscere Dacia in Europa, uno dei maggiori best seller della Marca è il SUV Duster. Venduto al prezzo di una city car, dotato di un design di successo e, nella versione a trazione integrale, di capacità fuoristradistiche ai massimi livelli del mercato, Duster è un pilastro della gamma Dacia. Un modello mitico, che ha vinto oltre 40 premi tra cui: Auto dell’anno in Romania, Miglior SUV nel Regno Unito, Miglior auto familiare in Germania e Belgio, per citarne solo alcuni.

La familiare a sette posti Jogger è un’offerta unica sul mercato. Ha già ottenuto più di 13 riconoscimenti, tra cui il premio di Auto dell’anno in Francia, assegnato da L’Argus.

Gli slogan pubblicitari più iconici

Dacia è sovversiva sul mercato automobilistico per i modelli essenziali che vende al giusto prezzo. Il Brand è anche “rivoluzionario” per la pubblicità, con slogan sempre spiazzanti e/o umoristici.

Alcuni hanno lasciato un segno indelebile, come:

La pubblicità di Duster 1: “Solo? Vogliamo spendere molto di più…”

L’attuale firma di marca Dacia: “Dacia, semplicemente tutto”

La pubblicità di Duster “Ovunque vi porti la strada, don’t worry be Duster”

La pubblicità di Dacia Sandero: “Niente di superfluo a bordo”

..e la 100% elettrica Dacia Spring, esclusivamente per tutti!

Intelligenti prima di tutto

Probabilmente Dacia non avrebbe avuto tutto questo successo senza la sua ingegnosità. Ha infatti sempre portato avanti di pari passo semplicità e innovazione.

Nei veicoli Dacia, non ci sono gadget superflui né fronzoli. Ė un Brand intelligente … per cui lo sono anche i suoi clienti!

Tra i migliori esempi, citiamo gli ski anteriori e posteriori di Sandero realizzati in plastica tinta in massa. Per la progettazione di questi due componenti, ci vuole un design attentamente ponderato. La forma non deve provocare striature (dovute alla mancanza di compattezza del colore, quando il materiale viene colato). Ma il gioco vale la candela, perché questi ski offrono una durata impareggiabile e sono resistenti ai graffi dell’utilizzo quotidiano.

Le barre da tetto modulabili, di cui sono dotati in particolare Jogger e Duster, si trasformano con pochi giri di chiave. Per affrontare tutti i viaggi, anche quelli più imprevisti, le barre da tetto possono fungere da portapacchi in grado di sostenere fino a 80 kg (biciclette, sci, box da tetto, ecc.).

Il supporto per smartphone integrato nella plancia con il sistema Media Control e il supporto per smartphone rimovibile accanto al display multimediale con Media Display/Media NAV semplificano la vita quotidiana. Questi ingegnosi sistemi brevettati incarnano lo spirito Dacia: intelligente, pratico, semplice ed economico.

I profili dei clienti Dacia

Dacia vuole rispondere alle esigenze essenziali dei suoi clienti. A tale scopo, deve conoscerli a fondo. Ecco alcune informazioni su chi acquista il Brand:

Il 66% sono uomini.

Il 50% ha dai 55 ai 74 anni. Jogger vanta la clientela più giovane, con il 55% che ha meno di 54 anni.

Oltre il 50% non ha più figli a casa. Jogger si distingue dal resto della gamma in quanto il 47% dei suoi clienti ha almeno 1 figlio.

Il 40% dei clienti vive in campagna. Dacia Spring è il modello con il maggior numero di clienti rurali (50%).

I clienti percorrono circa 12.000 km all’anno (per la precisione, 11.750 km), con un utilizzo misto urbano / rurale.

Le aspettative dei clienti si evolvono così come il modo di utilizzare l’auto. Dacia è una marca moderna, che ascolta i suoi clienti ed è, quindi, attenta alle sfide della mobilità del futuro. Per far fronte alle sfide ambientali, Dacia è l’unico costruttore a proporre l’alimentazione bi-fuel benzina-GPL su tutta la sua gamma di autovetture e un veicolo elettrico accessibile, Dacia Spring.

Un Brand sovversivo da 19 anni, che non ha ancora finito di fare la rivoluzione…