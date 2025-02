8 marzo, per la festa della donna screening gratuiti da Artemisia

Una giornata speciale. L’8 marzo è il giorno delle donne per eccellenza e per questo motivo la Fondazione Artemisia ha deciso di regalare un dono che si chiama prevenzione alle donne che hanno superato i 45 anni d’età: PAP test gratuiti eseguiti dall’equipe medica della Rete Artemisia Lab.

Una scelta dettata in primis dalla mancanza di prevenzione che rischia di aumentare esponenzialmente malattie sulle donne. “Si registra una sempre minor attenzione alla prevenzione – spiega la presidente della Fondazione, Maria Stella Giorlandino – non considerando, invece, l’importanza che riveste nel salvare la vita delle persone. Un PAP test consente di diagnostica in pochi minuti non soltanto una semplice infezione, ma soprattutto quelle gravi situazioni che possono trasformarsi in una patologia tumorale”.

Ecco allora che la Sanità privata va incontro alle esigenze dei cittadini. E lo fa con atti concreti proprio nel giorno dedicato alle donne. Per usufruire dello screening gratuito basterà collegarsi al sito artemisiafondazione.it e seguire le indicazioni.

Ma non è tutto. La Fondazione Artemisia è impegnata nell’organizzazione di un torneo calcistico tra la squadra femminile delle giovanili della Roma e quella della Lazio, per incentivare la cultura dello sport, quale motore propulsivo per un corretto stile di vita, che offra una crescita sana lontano dalle droghe.

La Fondazione Artemisia, ed è bene sottolinearlo, è da oltre 40 anni in prima linea nella tutela delle fasce più deboli della popolazione, non soltanto in ambito sanitario, ma anche nella formazione presso le scuole.