21° Forum Risk Management di Arezzo, ‘dopo il Pnrr si costruisce il nuovo Ssn’

(Adnkronos) – Pochi giorni fa si è insediato, presso il ministero della Salute, il Comitato scientifico del 21 Forum Risk Management di Arezzo. Si apre così, di fatto la kermesse aretina, che vedrà protagonisti tutti i più importanti attori del sistema sanità. L’appuntamento è per il 24-27 novembre ad Arezzo – Arezzo Fiere e Congressi; “dopo il Pnrr quale sanità – equità, sicurezza, prossimità delle cure, sicurezza digitale” il tema che vedrà esprimersi assessori, Regionali, direttori generali, operatori professionali, politici sanitari provenienti da tutta L’onorevole Vasco Giannotti, patron dell’evento, a margine della presentazione del Comitato scientifico, “ha posto l’accento su come questa edizione del Forum sia chiamata a dare risposte concrete a tutte le emergenze da affrontare, al tema della sanità territoriale ad un nuovo processo di umanizzazione delle cure, alla digitalizzazione di tutto il sistema, e in ultima, ma non ultimo garantire ai nostri cittadini un accesso alle prestazioni equo”, si legge nella nota del Forum.

L’appuntamento del Forum guarderà a questo e tanto altro. Temi cari agli oltre 80 presenti a Roma , in rappresentanza della Conferenza Stato Regioni, del Ministero della Salute, delle Regioni e Confederazioni. Negli interventi di Walter Bergamaschi, Federico Riboldi, Fabrizio d’Alba e’ emerso il desiderio di fare sistema, confrontarsi e unirsi negli sforzi per trovare soluzioni di cambiamento e ottimizzazione del Ssn dopo il Pnrr.

“Il Forum Risk di Arezzo assume oggi un significato particolare, perché arriva nell’anno in cui si chiude il lavoro fatto con il fondi del Pnrr – afferma Angelo Tanese, direttore generale Agenas – e si apre una vera grandissima sfida quella del servizio sanitario che deve dare continuità a questi progetti a questi investimenti a queste infrastrutture e penso che sia davvero il momento in cui il sistema sanitario deve ulteriormente rafforzare la sua capacità di agire come sistema; il Forum Risk Management di Arezzo può essere veramente un momento in cui si scrive l’agenda per i prossimi tre anni, in cui ci si confronta a volte anche con punti di vista diversi, ma io direi con una volontà di andare nella stessa direzione. Penso ad una sanità più digitale che implementa il Dm 77 che aumenta la capacità di governare anche le differenze tra i territori con un’attenzione particolare alla valutazione che poi e’anche uno dei temi di Agenas per valutare, per cambiare conoscersi per diventare migliori. Credo che il Forum – ha proseguito Tanese – debba essere un luogo non soltanto di confronto ma anche di condivisione di questa sfida e quindi anche di responsabilità; il ruolo del management è fondamentale e quindi da questo punto di vista credo che soprattutto noi che siamo addetti ai lavori, dobbiamo dare l’evidenza che trasformeremo tutto quello su cui stiamo lavorando e abbiamo lavorato in questi anni in servizi migliori per i cittadini.

“L’Italia compie 48 anni di servizio sanitario nazionale – ha ricordato Nicola Bonaccini – capo segreteria tecnica ministero della Salute – nel suo intervento. E proprio negli anni il Ssn ha rappresentato un’innovazione importante per la salute dei nostri cittadini. Siamo arrivati ad un’aspettativa di vita più alta rispetto a quella degli altri paesi, questa è indubbiamente una buona notizia però allo stesso tempo ci spinge a lavorare tutti insieme con le regioni con i forum, le associazioni, le società scientifiche per cambiarlo. La domanda di salute si è modificata nel corso degli anni: è arrivata l’intelligenza artificiale la telemedicina, ci sono nuovi strumenti e c’è anche un’altra richiesta da parte dei cittadini, nei confronti di un servizio sanitario nazionale che c’è la mette tutta, ma che ogni tanto ha bisogno come tutti i sistemi che funzionano da un po’ di manutenzione ed è per questo che la condivisione deve continuare, ma soprattutto la collaborazione, perché poi il nostro obiettivo, è quello di rendere sempre più equa l’attività verso i cittadini”.

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