2 vittorie per il Nettuno Softball City che balza in testa alla classifica

Arriva il primo sweep stagionale per il Nettuno Softball City che supera nelle due gare casalinghe il Longbrdige 2000 Bologna con il risultato di 3 a 0 gara uno e 7 a 4, con questi risultati la società del presidente Mario Atturo balza, dopo giornate in testa alla classifica del Girone B con 3 vittorie ed una sconfitta.

La prima partita iniziata alle ore 13.00 vede un bel duello sul monte di lancio, con le difese che dominano sugli attacchi, spezza l’equilibrio al terzo inning, la squadra di casa con due out, Uytendaal colpisce un singolo (3 su 3 1 RBI) e Fabrizi (2 su 3 1 RBI) con un lungo doppio all’esterno centro le permette di segnare il vantaggio nettunese.

Al quinto attacco l’allungo decisivo della formazione verdeazzura, apre con un doppio di Pouye che colpisce una gran linea che il terza base avversario non riesce a fermare, il singolo di Pecci vale il 2 a 0, Ruberto è il primo out al volo dell’esterno destro che commette un errore di tiro, con Pecci che raggiunge la terza, il successivo singolo di Uytendaal fissa il risultato sul 3 a 0 ed il conseguente cambio sul monte di lancio avversario con Carati che sostituisce la partente Zorzati.

Al sesto inning cerca di rientrare in partita la squadra bolognese, contro una Fabrizi anche oggi in giocabile per le avversarie (7 IP 4 H 1 BB 13 SO), con un out la prima e seconda occupata, frutto di un errore della difesa e di un singolo, Ruberto prende al volo una bella linea battuta da Paciello per completare un doppio gioco in quel momento fondamentale per l’andamento della partita. L’ultimo attacco ospite si apre con il singolo di Clemente seguiti da tre veloci out messi a segno dal Nettuno, che chiude gara uno.

Nella seconda gara disputata segue la falsariga della settimana precedente, ma questa volta riesce la rimonta alla squadra guidata dal manager Cirelli, partente l’olandese Uytendaal al primo inning subisce tre singoli consecutivi Bortolotti, Paciello e Margareci per il 2 a 0, avversario e poi il gran triplo all’esterno sinistro di Moggi per il 3 a 0 ospite, la squadra di casa reagisce subito sulla partente avversaria Colombo, con due out colpita Fabrizi, doppio di D’Andrea ed il singolo di Ghioldi (3 su 3 3 RBI) rimette in carreggiata la situazione portando il risultato sul 3 a 2.

Dopo due errori difensivi ed un colpito termina la partita sul monte di lancio di Uytendall, con le basi cariche e due out, sale sul monte di lancio Salvini, l’inning si chiude con il terzo out grazie alla presa al volo di Frigieri.

La svolta della partita al terzo inning, con 5 punti a referto, singoli di Uytendaal, Fabrizi e base su ball a D’Andrea, singolo di Ghioldi per il pareggio, sulla battuta infield fly di Pouye errore avversario per il 4 a 3, il singolo di Salvini fà entrare altri due punti, portata a casabase dal doppio di Mancini per il 7 a 3.

Acquisito il vantaggio il Nettuno conduce la partita con Salvini che ripete la gran prova sul monte di lancio della settimana scorsa (5.1 IP 3 H 1 ERA 1 BB 4 SO) centrando un importante doppia vittoria. Ultimo sussulto della gara al settimo con due out, accorcia le distanze il Longbridge, con il secondo triplo di Moggi che spinge a segnare Clemente il definitivo 7 a 4.

Si chiude questo primo ciclo di partite casalinghe per la formazione nettunese, nell’impianto Stefano Pineschi dei Dolphins Anzio, che vede tanto pubblico durante le partite, sostenere le atlete di casa.

E procede in maniera positiva l’inserimento graduale delle giovani atlete protagoniste anche in Serie B con la casacca Dolphins Anzio, che si stanno ben comportando anche nella categoria superiore, a dimostrazione che la collaborazione tra le due società sta dando i primi positivi risultati.

Domenica il Nettuno Softball City affronterà la prima impegnativa trasferta del campionato, contro White Tigers di Massa (2 vinte 2 perse) domenica 30 gara uno ore 12.00.