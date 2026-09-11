11/9: Trump: “Non dimenticheremo mai, è motivo per cui oggi combattiamo”

(Adnkronos) – Il presidente americano Donald Trump ha preso parte al Pentagono, assieme alla First Lady Melania Trump, alla cerimonia in ricordo delle “anime meravigliose strappate al nostro mondo” l’11 settembre. “Non lo dimenticheremo mai e poi mai. È per questo che oggi combattiamo. Non abbiamo scelta. Può esserci solo la vittoria. Combattiamo con determinazione. Combattiamo per vincere – ha affermato Trump – Ricorderemo per sempre le vittime e le famiglie dell’11 settembre”.

Il presidente ha preso la parola dopo Pete Hegseth, l’attuale segretario alla Difesa, e Condoleezza Rice, l’ex segretaria di Stato che al momento degli attacchi ricopriva la carica di consigliera per la sicurezza nazionale. “In quei giorni strazianti dopo gli attentati, abbiamo visto il vero spirito della nostra nazione. Quel giorno eravamo tutti newyorkesi. Tutti quanti. Eravamo tutti newyorkesi, ma eravamo anche tutti americani. Eravamo tutti una famiglia”, ha aggiunto.

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