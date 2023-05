Ztl verde, civica Gualtieri: Fondamentale rimodulare il provvedimento per la tutela di tutti i cittadini

“Il Sindaco Roberto Gualtieri, di concerto con l’Assessore ai Trasporti Eugenio Patané, sta lavorando alacremente per migliorare il provvedimento sulla nuova Ztl verde prevista nella Capitale, provvedimento che, è bene ricordare, è stato redatto dalla Regione Lazio nel 2018.

Come Amministratori, così come già ribadito dal Sindaco, nostro dovere è far rispettare le leggi, vero è però che, così com’è, il provvedimento va assolutamente rimodulato perché risulta fortemente impattante per le fasce sociali più deboli ed è altrettanto nostro dovere proteggerle.

Ovviamente dobbiamo salvaguardare in primis la salute e l’impatto che le troppe auto in circolazione ha sulla qualità dell’aria – viviamo in una città con oltre cinque milioni di abitanti, senza considerare tutti i pendolari residenti nell’hinterland della città che quotidianamente affollano le nostre strade – ma, al contempo, dobbiamo assolutamente evitare che il cittadino che vive nelle zone più periferiche si senta isolato dalla città, sarebbe un fallimento dell’intera classe politica.

Bene quindi avviare un tavolo tecnico con la Regione Lazio per trovare congiuntamente una soluzione adeguata a risolvere la vicenda, rimodulando il provvedimento e cercando delle soluzioni che, se da una parte possano ridurre l’inquinamento atmosferico, allo stesso tempo tutelino tutte le categorie, anche attraverso un sostegno governativo per l’acquisto di automobili o altri mezzi meno inquinanti”.

Così in una nota i consiglieri della Lista Civica Gualtieri Sindaco.