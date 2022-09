Zoomarine prolunga la stagione fino a Natale

Dopo 3 anni torna il Natale a Zoomarine, il più grande Parco marino italiano alle porte di Roma. La stagione 2022 non chiude quindi con l’arrivo dell’autunno, ma prosegue con appuntamenti e celebrazioni fino a dicembre.

In arrivo tre eventi dedicati all’Oktoberfest, ad Halloween e al Natale.

Si inizia il fine settimana del 24 e 25 settembre, quando per festeggiare l’Oktoberfest Zoomarine si veste in stile bavarese, accogliendo gli ospiti con degustazioni di birra della casa Peroni., cibo e musica folk con la presenza della band “Gruppo Folk Bufù” per far respirare agli ospiti la tipica atmosfera bavarese. Incluso nel biglietto anche il tour guidato per conoscere più da vicino i delfini.

Per quest’evento c’è un’offerta speciale riservata agli adulti: a soli 22euro ogni adulto maggiorenne potrà avere l’ingresso al Parco per l’intera giornata con incluse tutte le attività, ovvero dimostrazioni con gli animali, show dei tuffatori, piscine, acquapark, attrazioni meccaniche ed acquatiche, Gioca e Divertiti con Pinocchio&Freeda.

Anche per i bambini è in arrivo una speciale promozione per festeggiare l’Oktoberfest: con soli 17 euro si potrà accedere al Parco, partecipare al tour guidato con i delfini, avere un piatto e una bibita a scelta tra le proposte nei menu dei punti ristoro.

Terminato l’Oktoberfest è subito tempo di Halloween.

A partire dall’ultima settimana di settembre, Zoomarine sarà allestito a tema Halloween.

Tutti i weekend si potranno visitare i 5 fantastici Regni magici tematici all’aperto, le 3 Horror house, assistere alle dimostrazioni con gli animali tematizzate, allo show speciale di Magia , al nuovo show dei tuffatori e all’evento di Pinocchio&Freeda a tema Halloween.

Inoltre per la prima volta il 31 ottobre ci sarà in programma una serata speciale Halloween con 15 spettacoli, dimostrazioni con gli animali, i Regni di Halloween, le Horror house, oltre 30 artisti coinvolti e una cena a tema in stile Alice in Wonderland.

Ai clienti che acquistano on line i biglietti per gli eventi di Halloween sarà regalato un ingresso omaggio per il Natale.

“Prolunghiamo la nostra stagione di eventi fino a Natale per offrire al pubblico sempre nuove emozioni e occasioni di svago. Abbiamo un calendario di attività che coprono feste amatissime come Oktoberfest e Halloween, riservando agli ospiti spettacoli sempre rinnovati, degustazioni e l’opportunità unica di entrare in contatto con i nostri bellissimi animali, delfini in primis. Inoltre per tutto il mese di settembre abbiamo le piscine aperte, approfittando delle temperature ancora gradevoli” commenta Alex Mata, Direttore generale di Zoomarine.

