Zhara: oggi esce in digitale il singolo d’esordio “Libera”

Dal 13 giugno 2023 è disponibile sulle piattaforme di streaming digitale “LIBERA” (Quark Sound Studio), il singolo d’esordio di ZHARA.

“LIBERA” è un brano che racconta tutte quelle situazioni in cui non si riesce ad andare avanti in una relazione, dove ci si perde negli occhi dell’altro e si sbaglia continuamente restando alle volte delusi.

Spiega l’artista a proposito del brano: “Più volte nella vita mi sono sentita in gabbia, rinchiusa in un continuo loop di timore e paranoie per paura di sbagliare, di non fare la cosa giusta, ma crescendo ho capito che l’amore può davvero salvarti anche quando tutto sembra crollare. LIBERA rappresenta tutte quelle situazioni in cui non si riesce ad andare avanti in una relazione, dove ci si perde negli occhi dell’altro e si sbaglia continuamente restando alle volte delusi. So per certo che tutti quanti ci troviamo quotidianamente in queste situazioni e proprio per questo spero che possiate ritrovarvi nelle mie parole”.

Ascolta ora il brano su Spotify https://open.spotify.com/album/1UepNGpe0RB9JfKAvbgDrr?si=CN0pMAU8TRaDXnqpRIvMVg

Biografia

Zhara è lo pseudonimo di Sara Marvello, cantautrice classe 2007 che approda nel panorama discografico italiano con il brano “LIBERA” scritto in collaborazione con Matteo Tornesello, Fiorenza Pezzuto e Greta Portacci, prodotto per Quark Sound Studio.

Instagram | Facebook