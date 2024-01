Zero Motorcycles presenta i modelli elettrici SR MY24 e DSR MY24

(Adnkronos) –

Zero Motorcycles l'innovativa funzionalità introdotta nei modelli SR MY24 e DSR MY24 per elevare le prestazioni delle moto in parallelo all'esperienza di guida del conducente. I modelli SR e DSR offrono quindi una soluzione innovativa per i neopatentati permettendo agli stessi di non essere vincolati a continuare a guidare una moto meno potente oppure ad essere costretti a comprare un modello più prestante. Grazie ad una sofisticata gestione elettronica del motore, le Zero SR MY24 e DSR MY24 possono essere agevolmente potenziate oltre il limite dei 35kW. Questa tecnologia permette ai proprietari di effettuare la transizione dalle prestazioni consentite con la patente A2 a quelle permesse con la patente A senza la necessità di cambiare moto. La DSR MY24 ha un'autonomia nel ciclo urbano di 249 km e una velocità massima di 150 km/h mentre la garanzia è estesa a 5 anni sia su batteria che parti della moto. La DSR MY24 è proposta nel colore Silver a partire da € 19.890 La SR MY24 invece ha un'autonomia nel ciclo urbano di 253 km, una coppia massima di 140 Nm e una velocità massima di 150 km/h. La SR MY24 è proposta nei colori Black Effect e Ruby a partire da € 18.865. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

