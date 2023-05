X Municipio , Ferrara, Di Pillo (M5S): “Stagione balneare e deleghe, chissà che fine hanno fatto”         

“Incredibile, dopo tanti annunci diffusi ad arte sui principali quotidiani da Gualtieri e Falconi sull’apertura della stagione balneare per le spiagge libere domani 10 maggio, tanto strombazzare ma tutto fermo. Sono tutti troppo stanchi, reduci dal successo del 75-esimo raduno dei Carabinieri per poter pensare e muoversi ad installare ombrai, docce, cestini per i rifiuti, rubinetti per le fontanelle, posizionare pattini, rimuovere i cumuli di rifiuti dalle spiagge libere e così prepararle per la già avviata bella stagione. Non era meglio quando nel Municipio X c’era qualcuno – per inciso noi – che le spiagge libere le curava come piante da far fiorire? Noi, che abbiamo ripristinato la legalità abbattendo i chioschi abusivi ed abbiamo garantito tutti i servizi essenziali come sulla spiaggia ‘S.P.Q.R.’, nostro fiore all’occhiello. Eppure non è stato semplice garantire quel livello di prestazioni perché abbiamo operato in condizioni difficili, spesso proibitive. Condizioni lasciate in eredità dal malgoverno dello stesso colore politico di quello attuale, con il Municipio commissariato ed innumerevoli abusi perpetrati a danno di quello ora definito il ‘Mare di Roma’. Come si sarebbe comportata l’attuale giunta se avesse trovato le spiagge nelle stesse condizioni che noi abbiamo ereditato? Dopo tutte le bugie di Falconi – ‘stagione al via anzi no’ – e di Gualtieri – ‘deleghe a me anzi no’ -, allora è meglio sostituire questa maggioranza con un’altra guidata dal M5S. Sarebbe sicuramente di ristoro per il nostro territorio: per questa ragione, domani, in controcorrente con l’atteggiamento omissivo e inerte di questa amministrazione, andremo ad inaugurare le spiagge libere. Passeggeremo sul lungomare per verificare la situazione: se per domenica è ancora ‘in alto mare’, con le fontanelle prive di rubinetti, vuol dire che saremo noi a portare refrigerio e sollievo ai bagnanti distribuendo bottigliette d’acqua fresche.”

Lo dichiarano il rappresentante M5S al Consiglio Nazionale per la circoscrizione Centro Italia e vice-presidente dell’Assemblea Capitolina Paolo Ferrara e la ex presidente Municipio X, Giuliana Di Pillo