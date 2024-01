X, dopo un anno di Musk Twitter ha perso più del 70 per cento del valore

(Adnkronos) – Fidelity, il gigante dei fondi comuni di investimento, ha nuovamente ridotto il valore delle sue azioni in X Holdings, l'azienda che precedentemente si chiamava Twitter e che è stata acquistata da Elon Musk per 44 miliardi di dollari. Secondo una recente dichiarazione che copre il periodo fino alla fine di novembre 2023, Fidelity stima che X valga il 71,5% in meno rispetto al momento dell'acquisto. Il declassamento include una riduzione del 10,7% nel solo mese di novembre, periodo durante il quale Musk ha risposto agli inserzionisti che boicottavano X con sonori insulti durante un'intervista sul palco con il New York Times. Per dare un'idea del contesto nel mercato azionario pubblico, le azioni di Meta sono aumentate del 4,9% a novembre, mentre quelle di Snap sono salite del 38,2%. Fidelity ha iniziato a ridurre il valore delle sue azioni in Twitter fin dal primo mese successivo all'acquisizione da parte di Musk. Tuttavia, nei primi mesi del 2023, il valore delle azioni è aumentato o mantenuto stabile. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

