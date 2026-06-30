Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Wimbledon, oggi Paolini-Montgomery: orario, precedenti e dove vederla in tv

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla30 Giugno 2026
Meno di un minuto

(Adnkronos) –
Jasmine Paolini torna protagonista a Wimbledon 2026. Oggi, martedì 30 giugno, la tennista azzurra se la vedrà con l’americana Robin Montgomery – in diretta tv e streaming – nel primo turno dello Slam di Londra. Paolini è reduce dalla sconfitta al secondo turno del Roland Garros, dove è stata battuta dall’argentina Solana Sierra. 

 

La sfida tra Paolini e Montgomery è in programma oggi, martedì 30 giugno, alle 12 ora italiana. Le due tenniste non si sono mai incontrate in carriera. 

 

Paolini-Montgomery sarà visibile in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match si potrà seguire anche in streaming sull’app SkyGo e su NOW. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla30 Giugno 2026
Meno di un minuto
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Infocamere a Bari da 25 anni: da start-up a polo digitale per l’innovazione del Paese

8 Giugno 2026
PACCIOTTI

EUROPEE, PACCIOTTI (PD): EU STRATEGICA PER RILANCIO CON GREEN DEAL E DIGITALIZZAZIONE

30 Maggio 2024

Papa “Madre Teresa profetica, il più grande distruttore della pace è l’aborto”

31 Gennaio 2026

Inter campione d’Italia, la cavalcata-scudetto dei nerazzurri di Chivu

3 Maggio 2026
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno