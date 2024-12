William sorprende con un rarissimo gesto d’amore per Kate in pubblico: tutti commossi

William ha fatto un gesto davvero commovente per Kate nel corso della loro ultima apparizione in pubblico. E tutti si sono commossi.

William e Kate d’Inghilterra non potrebbero essere più uniti e innamorati, e questo è ormai palese a tutti. I due sembra si siano legati ancor di più dopo il calvario del cancro vissuto da Kate, durante il quale William non ha fatto mancare la sua presenza confortante. In assenza di Kate si è preso cura dei loro tre figli con l’aiuto della suocera e ha presenziato agli eventi pubblici con il suo solito autocontrollo davvero invidiabile.

Da qualche settimana Kate è tornata agli impegni pubblici, mostrandosi come sempre serena e dispensando sorrisi gentili a tutti. Proprio ieri è apparsa insieme al marito William di fronte all’obiettivo dei fotografi in occasione dell’arrivo nel Regno Unito dell’emiro del Qatar e sua moglie, avvolta in un elegantissimo abito bordeax che ha attirato l’attenzione di tutti i presenti. E lo stesso William si è distinto per un gesto d’amore molto raro fatto davanti a tutti per l’adorata moglie.

William, il gesto d’amore in pubblico per Kate conquista tutti

Ieri Kate e William hanno accolto a Palazzo Reale lo sceicco Tamim bin Hamad Al Thani e la prima delle sue tre mogli, la sceicca Jawaher. In una perfetta prova da futuri Re e Regina, Kate e William hanno accolto i prestigiosi ospiti e li hanno poi condotti alla Horse Guards Parade a Whitehall, dove ad attenderli c’erano i membri più anziani della Royal Family.

Durante la cerimonia pubblica, William ha mostrato tutto suo amore per Kate cingendole una spalla con la mano, un gesto che di solito non fa mai per non violare l’etichetta. Forse in apssato sarebbe stato dififcle cedere Wiliam in simili atteggiamenti con la moglie in pubblico, ma pare che la recente lotta contro di cancro di Kste l’abbia adolcito nei modi e ora appare più affettusoo cohe mai.

A ogni modo, a dar da pensare ai fan dei royal è stata l’assenza di Camilla, ancora in convalescenza dopo l’infezione toracica contratta durante il tour australiano fatto un mese fa con Re Carlo. La sua assenza ha ovviamente preoccupato tutti, ma sembra che questa sia stata caldamente raccomandata dai medici, per evitare di affaticarla troppo. Pare però che sia stata presente al pranzo privato con l’emiro tenutosi a Buckingham Palace.