William, l’annuncio devastante su Kate e Carlo dopo mesi di dolore: colpo durissimo

Il Principe William ha fatto di recente una dichiarazione davvero scioccante sulla moglie Kate e sul padre Carlo dopo le rispettive battaglie contro il cancro.

Quest’ultimo anno è stato i certo uno dei più difficili in assoluto per la Royal Family. La Principessa del Galles Kate Middleton ha annunciato lo scorso marzo di soffrire di un cancro, contro il quale ha combattuto fino a pochi mesi fa. Solo poco tempo dopo il suo annuncio, anche Re Carlo ha scoperto di avere un cancro (verosimilmente alla prostata) per il quale è ancora in cura.

William si è destreggiato molto bene in questa difficile situazione, riuscendo a gestire in modo efficiente sia gli impegni ufficiali reali che quelli familiari. L’erede al trono ha fatto sentire la sua vicinanza emotiva a Kate, prendendosi cura dei tre figli in modo esemplare.

Sembra che il rapporto tra William e Kate sia andato rinforzandosi ancor di più dopo esser stato messo alla prova dalla malattia. I due sono infatti apparsi insieme ai loro figli in un video di fine estate, sorridenti e felici per festeggiare la fine dei trattamenti chemioterapici. Di recente, però, William ha fatto una dichiarazione che non ha potuto non commuovere i sudditi e i fan.

William, l’ammissione su Kate e Carlo spezza il cuore

In una dichiarazione, il Principe ha ammesso che l’ultimo anno è stato con ogni probabilità “il più duro” della sua vita. L’erede al trono ha aperto il suo cuore al termine di una visita in Sudafrica, cosa che fa molto di rado. Ha ammesso che è stato molto difficile conciliare i suoi impegni ufficiali con quelli famigliari, come ha riportato la BBC.

“È stato probabilmente l’anno più duro della mia vita”, ha detto il Principe. “Cercare di superare tutto il resto e tenere tutto in carreggiata è stato davvero difficile”. Ha poi aggiunto di essere molto fiero di sua moglie Kate e di suo padre Carlo. “Sono così orgoglioso di mia moglie; sono orgoglioso di mio padre, per aver gestito le cose come hanno fatto”, ha detto William. “Ma dal punto di vista personale della famiglia, è stato brutale“.

Un’ammissione a cuore aperto che ha commosso tutti e svelato ancora una volta la profonda umanità dell’erede al trono britannico, così amato in tutto il mondo. Oar tutti aspettano di rivederlo presto in pubblico con accanto l’amatissima moglie Kate, che ha ritrovato il suo sorriso.