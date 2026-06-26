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Weekend torrido, caldo estremo non dà tregua: oggi 18 città in rosso

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla27 Giugno 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Il caldo estremo non dà tregua all’Italia che erntra in un weekend torrido, con allerta massima in 18 città sia oggi sabato 27 giugno che domani, domenica 28.  

Stando all’ultimo aggiornamento del bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute, la giornata di picco sarà domenica: oltre ai 18 capoluoghi bollino rosso (livello 3, indice di “condizioni di emergenza, con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche), si contano anche 6 città in arancione (livello 2, segno di “condizioni meteo che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili”).  

Dei 27 capoluoghi monitorati dal sistema di sorveglianza, oggi e domani saranno in rosso Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona e Viterbo. Sabato saranno in arancione 4 città (Campobasso, Civitavecchia, Napoli e Palermo), alle quali si aggiungeranno domenica Cagliari e Trieste.  

Su tutte le altre bollino giallo (livello 1, di pre-allerta), con nessun bollino verde (rischio 0). Per le 18 città in rosso nel weekend l’allerta è massima anche oggi, venerdì 26 giugno, con tutti gli altri capoluoghi gialli.  

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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