WEEKEND DI PASQUA ALLA REGGIA DI VENARIA

VENARIA REGGIA APERTA

TRE GIORNI DI ATTIVITÀ OPEN AIR IN COLLABORAZIONE CON THE GOODNESS FACTORY – Sabato 8, domenica 9 e lunedì 10 aprile

La manifestazione si svolge nei Giardini della Reggia in occasione delle feste pasquali. Gli spettacoli in programma sono all’insegna della sostenibilità, a cura di The Goodness Factory, con attività quasi tutte a impatto zero per quanto riguarda i consumi di energia elettrica. Le mattine sono dedicate soprattutto alle famiglie, con laboratori interattivi e spettacoli di teatro; i pomeriggi sono incentrati sul mondo della musica.

In diversi luoghi dei Giardini si alternano spettacoli scientifici di scienza giocata a cura di Toscience, spettacoli e laboratori teatrali adatti a grandi e piccini, laboratori rivolti a bambini e bambine, e poi esibizioni di musica classica, in collaborazione con il Conservatorio G. Verdi di Torino, e di musica jazz, oltre agli show musicali del duo The Hats.

Gli spettacoli nei Giardini sono compresi in tutti i biglietti d’ingresso. Eccezionalmente per le festività, sabato 8 e domenica 9 aprile la Reggia, i Giardini, le mostre e il Castello della Mandria restano aperti fino alle 20.