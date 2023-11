Weekend con sole e freddo, poi tornano piogge e neve: meteo oggi e prossimi giorni

(Adnkronos) – Sole ovunque e freddo. Le previsioni meteo di oggi e dei prossimi giorni sull'Italia indicano che nel weekend il sole splenderà praticamente su tutte le regioni, ma con freddo e vento. Da lunedì 20 però si cambia. Mattia Gussoni, meteorologo del sito www.iLMeteo.it non ha dubbi. Grazie ad una temporanea rimonta dell’alta pressione, sia sabato 18 che domenica 19 novembre saranno due giornate ampiamente soleggiate. Bisognerà far attenzione soltanto a due fattori. Il primo sono i venti che soffieranno molto forti al Sud dai quadranti settentrionali, moderati al Centro e più deboli al Nord. Il secondo fattore da tenere in considerazione è che, provenendo da nord, risulteranno più freddi e saranno i responsabili di un generale abbassamento delle temperature. I valori notturni saranno quelli che subiranno una maggiore diminuzione, tant’è che su gran parte della Pianura Padana il risveglio sarà decisamente invernale con pochissimi gradi sopra lo zero in città mentre si potranno registrare le prime gelate in aperta campagna. Farà più freddo anche di giorno e sarà accentuato anche dalla presenza del vento per effetto del windchill, ovvero il fenomeno per il quale in presenza di vento la temperatura percepita dal corpo umano risulta più bassa di quella reale. Più il vento è forte più la sensazione di freddo aumenta. Dopo questi due giorni soleggiati, già da lunedì 20 le cose però sono destinate a cambiare: i venti torneranno a soffiare di Libeccio, quindi più umidi e carichi di nubi che copriranno il cielo soprattutto al Centro-Nord. Un ulteriore peggioramento poi è atteso a partire da martedì quando irromperà un ciclone. Le condizioni del tempo peggioreranno dalle regioni centrali verso quelle meridionali. Lo spostamento del vortice verso Sud innescherà l’irruzione di freddi venti nord-orientali che inizieranno a spazzare tutta l’Italia, specialmente le coste adriatiche. Oltre alle piogge, localmente molto intense, tornerà la neve sugli Appennini, localmente anche al di sotto dei 1200 metri.

NEL DETTAGLIO

Sabato 18. Al nord: soleggiato e freddo. Al centro: bel tempo, ventoso. Al sud: sole prevalente, vento forte da nord, mareggiate in Puglia. Domenica 19. Al nord: cielo a tratti nuvoloso. Al centro: soleggiato, nubi in aumento in Toscana. Al sud: tutto sole, venti in attenuazione. Lunedì 20. Al nord: cielo spesso coperto. Al centro: cielo coperto sulle Tirreniche e con piovaschi intermittenti. Al sud: cielo molto nuvoloso, più coperto in Campania. Tendenza. Peggiora al Centro-Sud con piogge forti e nevicate sugli Appennini. — —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

