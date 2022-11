VVF AL LAVORO NELLA NOTTE CAUSA MALTEMPO, INCENDIO IN CAMPO NOMADI A GUIDONIA

Nella notte tra il 15 e 16 novembre ,sono diversi gli interventi che i VVF (Vigili del Fuoco) del Comando hanno effettuato a causa del maltempo , nella forbice di tempo che va dalla mezzanotte alle 9.00, su tutto il territorio di Roma e provincia.

Il totale ammonta a 40 di cui n.12 per danni d’acqua e n.11 per alberi e rami caduti ,in cui nessuna persona è rimasta ferita.

Rilevante l’intervento delle 23,50 a Guidonia, via Albuccione, in prossimità del campo nomadi, dove diverse squadre VVF (n.2 Aps e n.4 autobotti ) hanno lavorato per l’incendio di rifiuti di vario genere .Nessuna persona è rimasta ferita ,le fiamme sono quasi completamente estinte, sono tutt’ora in corso le operazioni di spegnimento.

