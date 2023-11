Vmoto presenta in EICMA il nuovo CPx Explorer

(Adnkronos) – Dopo il lancio dell’affascinante APD Concept, realizzato in collaborazione con Pininfarina, la seconda novità di Vmoto per EICMA 2023 è CPx Explorer.

I designer italiani hanno ridisegnato un nuovo frontale che migliora non solo nel’estetica ma anche nel’aerodinamica, nell’ottica dell’approccio già applicato sul Concept APD da Vmoto. Nuovi sono anche il parabrezza e la la gonnellatura al di sotto della sella, che ora è più dinamica e rastremata. Il CPx Explorer conferma la base meccanica che ha fatto la fortuna del CPx PRO con un motore da 8 Kw, di categoria L3, che spinge lo scooter fino a 105 km/h e fino a 100 km di autonomia d’utilizzo. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)