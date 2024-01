Virginia De Masi: nessuna storia d’amore tra me e Max Biaggi

Bella, frizzante e talentuosa, Virginia De Masi, la 23enne ballerina napoletana che vive nel Principato di Monaco, vuole fare chiarezza sulla presunta storia d’amore tra lei e Max Biaggi. A seguito delle foto pubblicate sul settimanale Chi la scorsa estate, che la ritraevano a Formentera con l’ex pilota di moto, i principali giornali di gossip hanno fatto a gara per ricamarci su una storia d’amore inesistente. E adesso, a pochi giorni dall’ospitata televisiva di Biaggi nel salotto della Toffanin, Verissimo, tutti a parlare di una rottura tra i due. Ma come può finire qualcosa che non è mai iniziato?

Virginia e la sua gemella Ginevra sono ballerine sin da piccole; Ginevra si dedica completamente alla sua professione, ballando nel principato di Monaco e Roca Girl del Monaco basket, all‘Opera di Nizza e in tutta la Costa Azzurra, Virginia invece ha il fuoco dentro, ama il palcoscenico, il contatto con il pubblico ma le piace dedicarsi anche ad altro ed è molto concentrata sulla realizzazione di una serie di progetti lavorativi, sempre nel Principato, di cui sentiremo parlare molto presto!

Alla domanda su che cos’è per lei l’amore, Virginia risponde che è un sentimento totalizzante e un impegno reciproco; non darebbe mai il proprio cuore al 50% – afferma la ballerina – sarebbe come correre in moto senza motore!