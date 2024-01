Vigili ‘pizzicati’ a vedere la Roma mentre pattugliano Campidoglio. Ma qualcuno attacca: “Fotomontaggio”

(Adnkronos) – Vigili pizzicati a guardare la partita Roma-Verona, esordio del nuovo allenatore De Rossi, mentre erano di pattuglia in piazza del Campidoglio. La foto che immortala l'auto della polizia locale con all'interno uno schermo su cui si vede il campo verde è stata la pagina Facebook di 'Roma fa schifo'. ''Non è tanto che si facciano i ca… propri mentre lavorano, ma la figuraccia che fa la città davanti ai turisti che passano'', si legge nel post. Tra i vari commenti qualcuno ironizza ('Ma che …..non si fa…… pa magica!!!'), altri vanno giù duro ('potevi mettere la targa, almeno potevano licenziarli, perché solo quello si meritano'), altri ancora avanzano dubbi sull'autenticità dello scatto, parlando di ''grossolano fotomontaggio''. ''Ma poi all'interno dell'auto non c'è nessuno'', si sottolinea. ''Sicuramente non c'è il passeggero sul veicolo, e il monitor mi sembra messo lì con photoshop''. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

