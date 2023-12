“Vigilance” di Demiurgo, Secondo Singolo da “7 Virtues for a Wandering Spirit”

“Vigilance” inizia con questi due refrain ipnotici e beat accennato downtempo. Poi arriva un kick profondo sempre downtempo e tanti inserti sonori atmosferici oscuri. Una canzone che segue il solco tracciato da tante canzoni tenebrose di Demiurgo uscite per la giornata di Halloween. Canzone sinistra, inquietante, adatta per film e video games horror. Mix, sound design e master sono di livello molto buono. Songwriting opportuno per valorizzare il mood distensivo/ambient/horror della song. Come non notare quel kick e il beat nel complesso che sono una sorta di “mazzata” per l’ascoltatore.

Il remix di “Vigilance” presenta questi synth marziali da paura. Il beat drum and bass ben si accompagna al sound horror/cupo del singolo. Indovinate le variazioni e il songwriting nel complesso. Anche qui mix, sound design e master sono più che buoni.

Sia il singolo che il suo remix sono di livello internazionale. Come non addentrarsi nei meandri sonori dark di Demiurgo e di Dj Kenneth A….

Altri links:

Biografia dell’artista

Demiurgo è un progetto di musica elettronica strumentale ispirato a generi narrativi fantastici con soluzioni compositive armoniche e ritmiche originali e progressive.

Iniziato a fine anni ‘90 e attivo sulla scena indie fino ai primi anni 2000 la produzione musicale è ripresa nel 2021 presentando un sound e uno stile visuale rinnovato con il singolo “Here Ends the Year of Empty Cities” e l’album “Holographic Ghost Stories”, di ispirazione cyberpunk, seguito da altri brani di ambientazione dark.

Il nuovo EP in uscita a gennaio 2024 “7 Virtues for a Wandering Spirit” è un’evoluzione verso musiche più riflessive e meno strutturate, caratterizzate da un forte contrasto tra oscurità e luce.

Web links:

