Verstappen vince Gp Las Vegas, Leclerc secondo con Ferrari

Max Verstappen vince il Gp di Las Vegas 2023, penultima gara del Mondiale. Il pilota olandese della Red Bull, nonostante una penalità al via, centra il 18esimo successo della stagione precedendo la Ferrari del monegasco Charles Leclerc. Il pilota della rossa, scattato dalla pole position, si prende la piazza d'onore con un sorpasso in extremis ai danni di Sergio Perez. Il pilota messicano della Red Bull chiude al terzo posto davanti alle Alpine di Esteban Ocon e Lance Stroll. Sesta posizione per Carlos Sainz, con l'altra Ferrari, che precede le Mercedes dei britannici Lewis Hamilton e George Russell. La Ferrari riduce il gap dalle frecce d'argento nel Mondiale costruttori, il divario è di soli 4 punti quando manca una gara alla fine del campionato. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

