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Verstappen: “Nulla da dire sul mio futuro, quando ci saranno novità le comunicherò io”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla16 Luglio 2026
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(Adnkronos) –
“Non ho nulla da dire sul mio futuro. Ho sempre detto che eventuali novità sul mio futuro sarò io a comunicarle”. Così Max Verstappen in merito alle voci sul suo futuro e su un possibile addio alla Red Bull dall’anno prossimo, nel corso della conferenza stampa piloti alla vigilia del fine settimana del Gp del Belgio a Spa.  

“Dobbiamo guardare al futuro sistemando i problemi attuali, a volte c’è rabbia e un po’ di delusione, ma poi si resetta, si torna in fabbrica e si lavora per il weekend di gara successivo -aggiunge il pilota olandese-. L’approccio non cambia. I membri del team che vanno via? Va così, bisogna cercare nuovi talenti ed è la cosa che va fatta sempre. Il primo anno di Mekies in Red Bull è andato bene, abbiamo un buon rapporto anche fuori dalla pista. E’ tutto molto aperto e trasparente”.  

Verstappen si esprime poi sulle aspettative per il Gp del Belgio. “Non so cosa aspettarmi, onestamente non lo so come andremo qui. In Austria siamo stati forti, a Silverstone deludenti… per questo non so cosa aspettarmi qui. Torniamo all’ala posteriore vecchia, vedremo in seguito per la nuova”.  

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